Mercoledì 26 novembre alle 10.30 nella sala della Colonne di Palazzo Graziani a Perugia

Perugia, 24 nov. 2025 – Dopo la consueta conferenza di Etica e Economia tenutasi nelle settimane scorse, Nemetria, l’associazione da sempre impegnata nel confronto sui grandi temi di attualità, propone un nuovo appuntamento dal titolo ‘L’intelligenza artificiale per l’economia reale’ , mercoledì 26 novembre alle 10.30 a Palazzo Graziani di Perugia.

Un dialogo tra mondo accademico, imprese, istituzioni e società civile, da sempre obiettivo dell’associazione, sul rapporto tra AI ed economia.

Alla conferenza interverranno: Angelo Maria Petroni, professore ordinario Sapienza di Roma e vicepresidente di Nemetria; Pierluigi Contucci, professore ordinario di Fisica matematica all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Andrea Pontremoli, Ceo e General manager Dallara Automobili – presidente Motor Valley Development; Alessandra Santacroce, direttore Relazioni istituzionali Imb Italia e presidente Fondazione Ibm Italia; Eleonora Faina, vicedirettore Unione industriali di Torino; Cosimo Accoto, filosofo Tech e ricercatore affiliato Mit di Boston. A coordinare i lavori sarà Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria, i saluti istituzionali di Simone Cascioli, direttore generale Confindustria Umbria, e Francesco Asdrubali, prorettore Università per Stranieri di Perugia.

