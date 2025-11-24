Sfruttare onde di 30 cm: così ZOEX e UMBRAGROUP (partnership strategica per l’energia del futuro) riscrivono le regole del rinnovabile

Foligno, 24 nov. 2025 – ZOEX LTD, azienda scozzese specializzata in soluzioni per la produzione di energia rinnovabile, annuncia una partnership strategica con UMBRAGROUP per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative dedicate alla produzione di energia dalle onde oceaniche.

L’energia del moto ondoso è una delle fonti rinnovabili più concentrate e promettenti, ma è ancora poco utilizzata. Gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre e il moto ondoso offre una densità energetica significativamente superiore a quella del vento. Per affrontare le sfide date principalmente dalla complessità e dai costi, ZOEX ha sviluppato un convertitore di energia del moto ondoso (WEC) modulare integrato con un generatore elettromeccanico (PTO, Power Take Off) progettato da UMBRAGROUP. Questa soluzione consente di produrre energia anche con onde di soli 30 cm, superando i limiti delle tecnologie tradizionali che di solito richiedono onde di almeno 2 metri.

Il generatore sviluppato da UMBRAGROUP garantisce alta efficienza e bassa inerzia, riducendo le perdite di energia. Il suo design compatto e robusto è ideale per gli ambienti marittimi più esigenti, richiede una manutenzione minima e offre vantaggi economici per le installazioni remote. Questo sistema innovativo non solo offre emissioni zero, in linea con gli obiettivi globali di decarbonizzazione, ma anche un approvvigionamento continuo e affidabile. Infine, il Power Take-Off assicura l’integrazione modulare plug-and-play con le infrastrutture marine esistenti. Questa nuova e importante partnership combina l’esperienza produttiva e tecnologica di UMBRAGROUP con la visione innovativa di ZOEX, aprendo nuove opportunità per la transizione energetica e la sostenibilità globale.

“L’integrazione del generatore sviluppato da UMBRAGROUP nel nostro progetto ha ridotto significativamente i rischi e i costi di sviluppo”, afferma Ash Penley, fondatore e CEO di ZOEX LTD. “La collaborazione con un’azienda leader nei settori aerospaziale e industriale, con un eccellente track record, rafforza e accelera la nostra capacità di innovazione. Siamo entusiasti di intraprendere insieme molti altri progetti”.

Queste parole riflettono pienamente la visione di UMBRAGROUP, che mira a creare sinergie combinando innovazione e affidabilità per guidare il cambiamento verso un futuro sostenibile. “La collaborazione con ZOEX è un passo concreto nella transizione energetica globale”, commenta Fabrizio Brandi, CMO di UMBRAGROUP. “Mettiamo a disposizione la nostra esperienza nei componenti di precisione, nell’elettronica e nei sistemi elettromeccanici per sviluppare soluzioni affidabili e sostenibili in grado di generare valore reale per il mercato e l’ambiente. Insieme stiamo aprendo nuove frontiere nell’energia rinnovabile”.

