TREVI (Pg), 24 nov. 2025 – – Umbria 4 Deaf è il progetto-evento di solidarietà in programma venerdì prossimo prossimo 27 novembre a Trevi, in provincia di Perugia. Una giornata inclusiva, fatta di incontri ed emozioni tra testimonianze e musica, ben rappresentata dallo slogan “Non si sente bene che con il cuore”.

L’evento è organizzato da un comitato presieduto dal promoter Mario Fucili, collaboratore della Lega Serie A di calcio e fondatore dell’associazione Totò Schillaci, Mauro Rosi della comunità dei Sordi e Claudio Menichelli. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Trevi, con in prima linea il sindaco Ferdinando Gemma e l’assessore allo Sport, Mirko Menicacci, la collaborazione di Club Clitunno, Usd Trevana, associazioni Festival per le città accessibili e Pro Trevi, con il sostegno di King Find Your Attitude, Acustica Umbra e Confprofessioni Umbria.

Sono coinvolte nel progetto le società di calcio professionistico Perugia, Ternana e Gubbio, con le squadre maschili e femminili e i presidenti Javier Faroni, Claudia Rizzo, Paolo Tagliavento e Sauro Notari; i club di volley Sir Safety Perugia, Black Angels Perugia e Trevi.

Aderiscono e partecipano personaggi simbolo dello sport come Stefano Tacconi, Walter Alfredo Novellino, Lamberto Boranga, Fabio Liverani, Fabrizio Ravanelli, Andrea Ranocchia, Davide Baiocco, Angelo Di Livio, Fabio Lucioni, Luca Grilli, Riccardo Gaucci, Gianfranco Rosi, Roberto Cammarelle e Irma Testa.

Sono coinvolti Claudio Cecchetto, produttore discografico, disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, Luca Scota produttore video e media collaboratore di Andrea Bocelli, Mauro Casciari, 7 Cervelli e Renoir.

Stefano Tacconi, indimenticato portiere della Juventus, aprirà il percorso progettuale con la presenza a Trevi il 26 novembre.

Il programma del 27 novembre, con ingresso libero, prevede alle ore 9 il laboratorio di Claudia Guarino per la sensibilizzazione degli studenti alla Lingua dei segni (Lis) e un intrattenimento con La Pallina Rossa di Maurizio Scarpa.

Alle 10.30 presso la Sala conferenze nel Complesso museale San Francesco la presentazione del libro “Chi vive d’amore. Il cannoniere” (Edizioni Minerva) con l’autore Massimo Proietto, vicedirettore Rai Sport (moderatore Giuseppe Galati, giornalista Rai Sport). A seguire firmacopie insieme ai campioni dello sport.

Alle 11.15 nella chiesa di San Francesco la conferenza stampa di presentazione del progetto Umbria 4 Deaf alla presenza delle autorità di Trevi con l’omaggio del comitato organizzatore alle società sportive e ai campioni dello sport.

Alle 14 presso lo Studio Strani Rumori di Luca Scota (frazione Pigge) registrazione del videoclip Gioca Jouer di Claudio Cecchetto con gli amici sordi e i campioni dello sport.

Alle 16.30 presso la Sala conferenze nel Complesso museale San Francesco incontro del dottor Vincenzo Chiavetta, responsabile dell’area psicologica settore giovanile della S.S. Lazio, con i giocatori della Trevana sui temi dello sport e dell’inclusione nel calcio. Alle ore 18 la conclusione dell’evento presso King Attitude a Foligno.

