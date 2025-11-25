Terni, 25 nov. 2025 . Questa mattina il Generale di Brigata Luca Corbellotti, Comandante della Legione Carabinieri Umbria, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Terni.

A riceverlo il Comandante Provinciale, Colonnello Antonio De Rosa, unitamente a tutti gli Ufficiali e ad una folta rappresentanza di Comandanti e militari delle Stazioni e dei Nuclei Forestali della Provincia, della sede ed agli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Rivolgendosi ai presenti, il Generale ha espresso un ringraziamento a tutto il personale dell’Arma ternana per l’impegno profuso quotidianamente al servizio del cittadino, sottolineando l’importanza della prossimità alle comunità locali, dal capoluogo fino ai Comuni più piccoli del territorio e della capacità di ascolto dei militari a beneficio di chiunque si rivolga quotidianamente all’Istituzione.

La giornata ternana si è conclusa a Palazzo Bazzani dove il Gen. Corbellotti, unitamente al Comandante Provinciale, ha incontrato il Prefetto di Terni, Dott.ssa Antonietta Orlando, con cui si è confrontato sui principali temi della sicurezza.

