Domenica 30 novembre, le modifiche alla viabilità

Foligno, 26 nov. 2025 – Gli ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Foligno con la loro mostra-mercato itinerante.

Domenica 30 novembre in via Nazario Sauro e nelle vie limitrofe si potranno ammirare le boutique a cielo aperto del Consorzio dalle 8 alle 19 (anche in caso di maltempo). Sui banchi di vendita è possibile trovare il meglio della tradizione toscana e italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di alta fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina.

Per l’occasioni sono disposti provvedimenti per regolare la viabilità. In via Nazario Sauro (area dedicata al mercato settimanale), in via S. Maria Infraportas aree individuate per lo svolgimento della manifestazione ed interessate dall’occupazione dei banchi degli operatori ambulanti che partecipano all’evento, divieto di transito a tutti i veicoli, il giorno 30 novembre dalle 6 alle 21, fatta eccezione per i mezzi degli operatori

ambulanti autorizzati a partecipare alla manifestazione e da questi utilizzati per le operazioni di allestimento del banco di vendita e/o per le operazioni di carico-scarico delle merci, per i mezzi di pronto soccorso e/o pronto intervento e per i mezzi di polizia, è fatta inoltre eccezione anche per il transito dei veicoli dei residenti delle vie occupate e dei veicoli al servizio dei portatori di handicap, compatibilmente con l’effettiva possibilità di percorrenza dei tratti interessati con sbarramenti nei seguenti incroci:

via S. Maria Infraportas incrocio via Madonna delle Grazie con deviazione traffico in via Madonna delle Grazie;

via Palestro incrocio via Gramsci con deviazione traffico in Via Saffi;

Largo Frezzi incrocio Piazza San Domenico con deviazione traffico in Via Mazzini.

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione nel parcheggio di via Nazario Sauro (area dedicata al mercato settimanale) dalle 14 del 29 novembre alle 24 del 30 novembre 2025. Istituito il divieto di sosta con rimozione in via S. Maria Infraportas dalle 18 del 29 novembre alle 24 del 30 novembre. Istituito il divieto di sosta con rimozione in Piazza San Domenico dalle 18 del 29 novembre alle 24 del 30 novembre.

Sarà consentita la circolazione in via Umberto I il 30 novembre con conseguente spegnimento della telecamera posta al varco elettronico ZTL di via Garibaldi dalle 14 alle 24 del 30 novembre.

