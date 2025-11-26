Il conducente ha abbandonato il veicolo riuscendo a scappare a piedi e far perdere le proprie tracce nelle campagne limitrofe all’ autostrada

Orvieto, 26 nov. 2025 -Un vero e proprio kit dello scasso utile ad abbattere qualsiasi portone, è stato trovato a bordo di una Mercedes inseguita dalle pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto in autostrada dopo che il conducente non si era fermato all’alt degli Agenti.

L’inseguimento è scattato quando i poliziotti si affiancano con l’auto di servizio ad una potente Mercedes con targa francese, intimando l’alt all’uomo che la conduceva, che invece di fermarsi, è fuggito ad altissima velocità zigzagando tra camion e macchine per molti chilometri durante i quali ha effettuato brusche manovre nel tentativo di seminare l’auto della Polizia.

Non riuscendo nel suo intento, il conducente, ha abbandonato il veicolo riuscendo a scappare a piedi e far perdere le proprie tracce nelle campagne limitrofe all’ autostrada, complice anche il buio.

All’interno dell’auto gli agenti rinvenivano molti arnesi da scasso tra cui un ariete ricavato da una trave in ferro con applicate delle maniglie, asce e “piedi di porco” di notevoli dimensioni, gli accertamenti successivi permettevano di appurare che il veicolo non era stato immatricolato in Francia come lasciavano supporre le targhe, bensì, era stato rubato all’interno di un autosalone a Baschi (TR) nel novembre del 2024 all’epoca con targhe italiane.

L’auto è stata recuperata e restituita al venditore, mentre sono in corso le indagini per capire se sia stata utilizzata per compiere furti in zona e chi vi fosse a bordo durante l’inseguimento.

