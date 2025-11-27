Perciò sono lieto di vedere come le promesso fatte all’inizio del mandato, lavorando passo dopo passo, stiano diventando realtà. Raggiungere questo importante obiettivo non è stato facile sopratutto se si pensa che il progetto complessivo, del valore di quasi 300.000 euro, sarà in pratica completato senza alcun aggravio sulle tasche dei cittadini narnesi grazie ai fondi e bando ministeriali.

Difatti nel 2024, Narni è stato l’unico grande Comune in Umbria a risultare vincitore del bando nazionale del Viminale dedicato al potenziamento della sicurezza urbana. Un traguardo significativo, ma non un punto d’arrivo: è infatti il primo passo verso la realizzazione di quelle “mura elettroniche”, quelle mura invisibili che erano state annunciate e che oggi prendono finalmente forma, fornendo al territorio un sistema moderno e avanzato di protezione.

E non finiamo così stiamo lavorando in modo che queste nuove tecnologie verrano integrate con un sistema di alert automatici per i veicoli segnalati alle forze dell’ordine, migliorando la tempestività delle verifiche e degli interventi in caso di situazioni sospette.

«Come avevo promesso all’inizio del mio mandato, passo dopo passo siamo riusciti a raggiungere questo enorme traguardo, che rappresenta soltanto un punto di partenza. Stiamo finalmente realizzando quelle mura elettroniche, quelle mura invisibili che avevamo immaginato per proteggere Narni e le sue frazioni. Questo intervento rafforza il controllo del territorio e la tutela delle nostre comunità, soprattutto nella lotta ai furti in abitazione», dichiara Luca Tramini, Assessore alla Sicurezza Pubblica del Comune di Narni.

Nella foto, l’Assessore Luca Tramini con il nuovo sistema di videosorveglianza.