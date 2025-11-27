Narni, 27 nov. 2025 – “Sono in fase di completamento i lavori per l’installazione di 12 nuovi punti di lettura targhe distribuiti sul territorio del Comune di Narni, con particolare attenzione anche alle frazioni, al fine di garantire una copertura più estesa, efficace e capillare.”
Continua Tramini: “L’intervento nasce da lontano e le recenti criticità legate ai furti in abitazione ci dimostra come questi interventi oramai siano fondamentali in alcune aree del nostro territorio. L’ampliamento del sistema di videosorveglianza rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di prevenzione e rafforzamento della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire attività criminose e rendere più rapida l’individuazione dei veicoli coinvolti.”
Difatti nel 2024, Narni è stato l’unico grande Comune in Umbria a risultare vincitore del bando nazionale del Viminale dedicato al potenziamento della sicurezza urbana. Un traguardo significativo, ma non un punto d’arrivo: è infatti il primo passo verso la realizzazione di quelle “mura elettroniche”, quelle mura invisibili che erano state annunciate e che oggi prendono finalmente forma, fornendo al territorio un sistema moderno e avanzato di protezione.
E non finiamo così stiamo lavorando in modo che queste nuove tecnologie verrano integrate con un sistema di alert automatici per i veicoli segnalati alle forze dell’ordine, migliorando la tempestività delle verifiche e degli interventi in caso di situazioni sospette.
«Come avevo promesso all’inizio del mio mandato, passo dopo passo siamo riusciti a raggiungere questo enorme traguardo, che rappresenta soltanto un punto di partenza. Stiamo finalmente realizzando quelle mura elettroniche, quelle mura invisibili che avevamo immaginato per proteggere Narni e le sue frazioni. Questo intervento rafforza il controllo del territorio e la tutela delle nostre comunità, soprattutto nella lotta ai furti in abitazione», dichiara Luca Tramini, Assessore alla Sicurezza Pubblica del Comune di Narni.
Nella foto, l’Assessore Luca Tramini con il nuovo sistema di videosorveglianza.
