Obiettivi: rigenerazione, sostenibilità e sviluppo di qualità

Bastia Umbra, 30 nov. 2025 – Il Comune di Bastia Umbra è nella fase conclusiva del percorso di definizione del nuovo Piano Regolatore Generale – Parte strutturale, uno strumento che restituisce all’ente pubblico la prerogativa di guidare le trasformazioni urbane secondo l’interesse collettivo, la qualità dello spazio pubblico e la tutela del territorio come bene comune.

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE, alle ore 21.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo, si terrà un incontro pubblico di presentazione delle Linee guida del nuovo PRG. Il Sindaco e l’Assessora all’Urbanistica Ramona Furiani, insieme ai progettisti incaricati, illustreranno alla cittadinanza la visione strategica, le scelte urbanistiche e le opportunità che riguarderanno il futuro della città.

Il nuovo PRG interpreta Bastia Umbra come città produttiva, sostenibile e inclusiva, una comunità di vita, relazioni, paesaggi e diritti, in linea con i principi costituzionali più avanzati. Il piano punta alla rigenerazione dei tessuti urbani esistenti, alla riduzione del consumo di suolo, alla valorizzazione dell’ambiente e del sistema produttivo locale, promuovendo mobilità dolce, infrastrutture verdi, servizi culturali, sociali e sportivi, in una logica di prossimità.

Un piano che non si limita a regolare, ma abilita futuro, generando valore pubblico, qualità urbana e identità. Un progetto che rinnova il ruolo della pianificazione come strumento culturale, strategico e comunitario, capace di orientare lo sviluppo della Bastia Umbra di domani.

