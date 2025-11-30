La Caritas, nel periodo natalizio, rilancia la Campagna giubilare della raccolta fondi per quanti vivono “un problema grande come una casa”

Perugia, 30 nov. 2025 – «Domenica 30 novembre entriamo nel tempo di Avvento, che ci prepara ad accogliere, con attesa, la luce e la speranza del Natale, di Dio che si fa carne in Gesù Bambino, credenti e non credenti, uomini e donne di buona volontà sono invitati ad aprire una porta di speranza a chi ne ha più bisogno».

È l’auspicio del direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, che richiama l’attenzione sulla Campagna di raccolta fondi di Avvento a sostegno di quasi 1.500 famiglie in emergenza abitativa nel nostro territorio. La Campagna, dal titolo “C’è un problema grande come una casa. Facciamoci casa”, è promossa dalle otto Diocesi dell’Umbria attraverso la Delegazione Caritas Regionale, avviata all’inizio dell’Anno giubilare e proseguirà come “opera segno” di speranza fino alla chiusura dell’anno giubilare il 6 gennaio 2026.

«La scelta di dedicare questa campagna all’emergenza abitativa – spiega don Briziarelli – nasce dall’osservazione quotidiana del Centro di Ascolto diocesano e dei Centri di Ascolto parrocchiali, che hanno visto crescere nel tempo questo fenomeno fino a diventare il problema tra i problemi. Nella nostra Diocesi – precisa il direttore Caritas – su 3.804 famiglie accompagnate nell’ultimo anno, ben 1.471 vivono in emergenza abitativa e si rivolgono a noi per essere sostenute nel pagamento di bollette, affitti, mutui, nella ricerca di soluzioni abitative più accessibili o, spesso, nella richiesta di accoglienza presso il Villaggio della Carità “Sorella Provvidenza” e altre strutture di ospitalità.»

«L’Avvento e il Giubileo della Speranza – evidenzia don Briziarelli – ci offrono un’occasione speciale per fare la differenza nella vita delle persone più fragili della nostra comunità. Nell’attesa del Natale, siamo chiamati a riscoprire il vero significato del dono e della condivisione, aprendo il cuore con gesti concreti di solidarietà: donando e invitando i nostri conoscenti a sostenere la Campagna, per offrire un aiuto reale a chi vive oggi in emergenza abitativa.»

Domenica 14 dicembre, Terza di Avvento, dedicata alla Caritas diocesana, in tutte le parrocchie della Chiesa perugino-pievese, verrà effettuata una grande colletta a sostegno di questa Campagna.

Come contribuire alla Campagna Caritas

È possibile sostenere la raccolta fondi “C’è un problema grande come una casa. Facciamoci casa” con queste modalità:

tramite il pulsante Dona ora sul sito della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve: https://www.caritasperugia.it/dona-ora/

tramite bonifico bancario alla Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas diocesana Perugia-Città della Pieve

IBAN: IT30P0344003000000000161500

Intestato a: Fondazione di Carità San Lorenzo

Causale: Erogazione Liberale – Emergenza Abitativa

tramite conto corrente postale n. 1070114820 intestato a: Fondazione di Carità San Lorenzo

Le donazioni alla Fondazione di Carità San Lorenzo Onlus (C.F. 94166060544) sono deducibili/detraibili.

