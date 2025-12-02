Sei spettacoli, nuove formule di accesso e un progetto culturale condiviso per un teatro aperto a tutti

Bevagna, 2 dic. 2025 – Presentata domenica 30 novembre al Teatro Francesco Torti di Bevagna la nuova stagione di prosa 2025/2026, promossa da Teatro Belli e Teatro Agape (riunite come A.T.I. Francesco Torti, soggetto che ha partecipato e vinto il bando di concessione) in collaborazione con l’amministrazione comunale. (Nella foto, Emanuela Aureli)

In apertura è intervenuto il direttore artistico, la sindaca di Bevagna Annarita Falsacappa, l’assessore alla cultura Marco Gasparrini e Rita Galarini e Angelo Barone di Agape Teatro. A seguire il pubblico ha assistito al concerto “Broadway Musical”, curato da Agape Teatro.

Il Teatro Torti si prepara, dal 4 gennaio al 26 aprile, ad aprire il sipario su un nuovo modo di vivere la scena: più libero, più inclusivo, più aperto. Un teatro che unisce, accoglie, accompagna. La stagione propone sei appuntamenti pensati per offrire qualità, emozione e bellezza a ogni spettatore.

La nuova programmazione si fonda su un principio semplice e potente: il teatro deve essere un diritto, non un lusso. Per questo, per la prima volta, i ragazzi sotto i 18 anni potranno assistere a qualsiasi spettacolo con un biglietto simbolico di 1 euro. Un invito a entrare, scoprire, crescere con l’arte, aprendo il Torti a una nuova generazione di spettatori.

Oltre ai consueti abbonamenti, arriva anche la “Vado al Torti Card”: sei ingressi liberi, utilizzabili su qualsiasi spettacolo e condivisibili con amici o familiari. Un modo moderno e flessibile di vivere il teatro, componendo il proprio percorso personale.

Sei titoli, sei mondi, sei modi diversi di emozionarsi: dalla grande comicità all’omaggio musicale, dal racconto teatrale alla commedia d’inganni, dal musical cult al teatro poetico e spirituale. Una stagione che non cerca semplici spettatori, ma compagni di viaggio.

«Grande soddisfazione per la nuova gestione, che vede nel responsabile Carlo Emilio Lerici una figura che ama il teatro e ne ha fatto la propria professione con ottimi risultati, e in Agape Teatro una realtà cresciuta proprio nel nostro Torti, animata da una grande passione – le parole del sindaco di Bevagna Annarita Falsacappa – Per l’amministrazione questo binomio è garanzia di una gestione capace di coniugare un’ottima offerta culturale con il massimo rispetto per ciò che la nostra comunità possiede di più caro: il Teatro Francesco Torti. Il nostro augurio è che questa nuova stagione non solo ottenga un grande apprezzamento, ma rappresenti l’inizio di un percorso di crescita culturale che avvicini sempre più la gente di Bevagna al teatro, rendendolo un polo culturale attrattivo per tutta la regione.»

«Abbiamo immaginato una stagione che fosse un viaggio condiviso – ha spiegato Lerici – un percorso che unisce arti, linguaggi e generazioni diverse. Il Torti è un teatro vivo, che respira con la sua comunità, e il nostro cartellone nasce proprio da questo ascolto: offrire qualità, emozioni e uno sguardo plurale sul presente. Invitiamo il pubblico a camminare con noi, spettacolo dopo spettacolo, in un percorso fatto di scoperte, risate, riflessioni e incontri.»

IL CARTELLONE

4 gennaio alle 17.30 Emanuela Aureli – “Parlando con le stelle! Good Mood” di Emanuela Aureli e Sergio Di Folco. Un one-woman show brillante in cui Emanuela Aureli alterna imitazioni, musica e comicità, costruendo uno spettacolo nello spettacolo insieme al maestro Giandomenico Anellino. Un viaggio leggero e divertente attraverso i personaggi che hanno segnato la sua carriera.

Primo febbraio alle ore 17.30 Melania Giglio – “Notte di note per Mimì”. Bis Tremila / a cura di Daniele Salvo. Un omaggio intenso e delicato a Mia Martini. Melania Giglio ne restituisce voce, fragilità e forza attraversando musica e vita dell’artista, accompagnata al pianoforte da Heron Borelli.

22 febbraio alle 17.30 Corrado d’Elia – “Galileo, oltre le stelle”. Un racconto teatrale intimo e poetico che esplora l’uomo dietro il mito: il genio, il padre, il ribelle. D’Elia guida il pubblico in un viaggio tra scienza, libertà e verità, restituendo un Galileo sorprendentemente umano.

15 marzo alle 17.30 Teatro Belli – “Volpone” di Ben Jonson, versione di Larry Gelbart — regia di Carlo Emilio Lerici. Una commedia irresistibile di inganni e avidità, qui trasformata in un vivace vaudeville ambientato nella prima metà del ’900. Ritmo serrato, humour e un cast corale per un classico che continua a divertire.

17–18–19 aprile Agape Teatro – “Rent”. Il musical culto di Jonathan Larson: un inno alla vita, all’amore e alla resistenza. Nella New York degli anni ’90 un gruppo di giovani artisti cerca di affermare il proprio diritto a esistere. Emozioni, musica e un messaggio universale sulla forza delle relazioni.

Biglietto a 1 euro valido esclusivamente per la replica del 17 aprile.

26 aprile alle 17.30 Agape Teatro – “Francesco l’amato mio. Cantico dei poveri amanti. Una rilettura poetica che intreccia il Cantico delle Creature e il Cantico dei Cantici, raccontando la storia d’amore simbolica tra Francesco e la Povertà. Musica dal vivo e narrazione per un’esperienza spirituale e teatrale allo stesso tempo.

COSTI E PRENOTAZIONI

Biglietto intero euro 18, ridotto (under 26 e over 65) euro 15,ridotto under 18 euro 1. Loggione e visibilità limitata euro 10.

Abbonamento “Vado al Torti” intero (6 spettacoli) euro 70,ridotto (6 spettacoli), euro 55.

V.A.T. Card (Vado Al Torti Card): gold carnet 6 ingressi liberi intero (max 3 per spettacolo) euro 80, V.A.T. Card silver carnet 6 ingressi liberi ridotto (max 3 per spettacolo) euro 65.

Informazioni e prenotazioni botteghino e prenotazioni telefoniche alla Proloco Bevagna in piazza Filippo Silvestri tutti i giorni escluso il martedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30: 379.2980055 (anche via WhatsApp) – biglietteria@teatrotortibevagna.it.

Prevendite su circuito VivaTicket.

Sito ufficiale www.teatrotortibevagna.it

(2)