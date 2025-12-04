Lunedì 8 dicembre a partire dalle 16 le celebrazioni in chiesa inferiore, poi l’accensione dell’albero e della videoproiezione e la benedizione del presepe

ASSISI, 4 dic. 2025 – Lunedì 8 dicembre si terrà la tradizionale apertura dei festeggiamenti natalizi presso la Basilica di San Francesco in Assisi. Alle 16, fra Alfio Nucci, OFMConv, Assistente della Milizia dell’Immacolata, presiederà la preghiera del Santo Rosario, al termine della quale si terrà la consacrazione all’Immacolata dei nuovi militi.

Subito dopo, alle 17, Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo-Atri e delegato dei Vescovi d’Abruzzo, regione che quest’anno ha offerto l’olio per la Lampada di San Francesco, presiederà la celebrazione eucaristica solenne animata dalla Cappella Musicale della Basilica. Alle 18.10 seguirà in piazza inferiore l’accensione dell’albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe. Questo momento sarà animato dal coro delle classi 4 e 5 della Scuola Primaria Sant’Antonio – Istituto Comprensivo “Assisi 1”.

L’accensione dell’albero e della video proiezione con l’inaugurazione del presepe – previste alle 18.30 – verranno trasmesse in diretta anche su Rai1 durante il programma Vita in Diretta condotto da Alberto Matano.

«Come da tradizione – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento -, la regione che dona l’olio per la lampada che arde davanti alla tomba di san Francesco diventa protagonista anche a Natale presso la Basilica di San Francesco, condividendo con noi due tesori preziosi: uno artistico, il presepe, e uno naturale, l’albero di Natale.

Quest’anno l’Abruzzo, già distintosi per la sua generosità a ottobre, si conferma straordinario con il presepe monumentale in ceramica di Castelli (TE) e un maestoso cedro di 13 metri proveniente dall’Aquila. Queste meraviglie rappresentano non solo la ricchezza della terra e della creatività delle genti d’Abruzzo, ma anche il loro spirito di generosità e condivisione. Così, anche a Natale, l’Abruzzo sarà presente ad Assisi, portando gioia a tutti noi e ai numerosi pellegrini che visiteranno la città in questo periodo. Grazie!»

L’albero posto in Piazza inferiore è un Cedrus atlantica glauca o cedro dell’Atlante glauco (tagliato previa autorizzazione, dunque non ha comportato danni all’ambiente né al patrimonio arboreo locale) proveniente dal territorio del Comune dell’Aquila, è alto circa 13 metri ed è stato donato al Comune dell’Aquila dall’azienda cittadina “Cordeschi giardinaggio”. L’albero è stato trasportato, in spirito di collaborazione tra Istituzioni, dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila.

Anche quest’anno vi è legata un’importante iniziativa di carità: le palline che lo addobbano portano infatti il nome dei benefattori che con il loro sostegno permetteranno a tante famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno.

Il Presepe Monumentale è un’opera realizzata tra il 1965 e il 1975 dai docenti e dagli allievi del Liceo Artistico Statale “F.A. Grue” di Castelli, per iniziativa del direttore Serafino Mattucci e con la guida dei docenti Gianfranco Trucchia e Roberto Bentini. Il presepe è composto da statue di argilla refrattaria, modellate con la sapienza della maestranza artigianale abruzzese e lo spirito innovativo di un laboratorio creativo che ha fatto la storia della ceramica castellana.

Per il presepe si ringraziano anche ANCE Abruzzo e Consorzio ISEA.

La videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica raffigura il “Presepe di Greccio” di Sieger Köder. L’opera si inserisce in un percorso composto da celebri opere d’arte contemporanea proiettate sulle principali facciate di chiese e monumenti della città di Assisi. Un progetto originale e immersivo, che vuole lanciare al mondo un messaggio potente di speranza e bellezza in vista dell’ottavo centenario della morte di san Francesco del 2026.

La videoproiezione è realizzata da EnelX grazie al sostegno del Comune di Assisi.

Al momento dell’inaugurazione seguiranno i discorsi istituzionali. Tra gli interventi in programma ci sono quelli dell’Assessore alla cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo, per l’occasione delegato del Presidente Marco Marsilio, di Ersilia Lancia, Assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, delegata del Sindaco Pierluigi Biondi, e di Enrico Ricci, Presidente di ANCE Abruzzo. Sarà presente una delegazione degli studenti del Liceo abruzzese “F. A. Grue” di Castelli (TE) accompagnati dalla dirigente scolastica prof.ssa Giovanna Falconi.

Le iniziative del Natale in Basilica, tra cui la storia del Presepe Monumentale, vengono raccontate nel numero di dicembre della rivista San Francesco patrono d’Italia, numero dedicato anche alla prima visita di papa Leone XIV alla Tomba di san Francesco, avvenuta lo scorso 20 novembre, attraverso le parole del Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni, OFMConv. Tra gli altri contributi, fra Michael Lasky, OFMConv, racconta la testimonianza francescana alla COP30 in Brasile, mentre Armand Puig i Tàrrech, Presidente dell’Agenzia della Santa Sede per la qualità accademica e Maria Elena Catelli, Esperta di Arte Sacra e Studiosa di Gaudí, raccontano il compimento e il senso spirituale e culturale dell’impresa della chiesa più alta del mondo, la Sagrada Família a Barcellona.

La rivista sarà a disposizione dei pellegrini della Basilica in occasione dell’apertura dei festeggiamenti natalizi dell’8 dicembre.

Da gennaio, in vista del grande centenario francescano del 2026, la rivista aumenta la sua foliazione da 80 a 96 pagine, dedicando 16 pagine in più all’inserto Pagine francescane, che sarà staccabile, in modo da poter essere conservato nel tempo.

Per febbraio, invece, è già da tempo in lavorazione un’edizione speciale del mensile in occasione dell’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco: sarà composta da 160 pagine che esplorano e raccontano Francesco e il francescanesimo dalle origini fino ad oggi.

Le iniziative di venerdì 8 dicembre, a partire dalla celebrazione delle 17 fino all’inaugurazione del presepe, saranno interamente trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook SAN FRANCESCO D’ASSISI e sui canali YouTube @SanFrancescoAssisi e @BasilicaSanFrancescodAssisi

Dall’8 dicembre, inoltre, sarà attivo, per informazioni e ispirazioni spirituali natalizie, il sito nataledifrancesco.it , al cui interno sarà possibile trovare un videomessaggio del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

L’evento è reso possibile grazie al sostegno della Regione Umbria.

