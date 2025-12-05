Oltre 100 persone alla serata su Pace, Diritti, Solidarietà e Cultura

Foligno, 5 dic. 2025 – Molto riuscito l’evento di ieri sera che ha visto la partecipazione dell’On. Gianni Cuperlo sul tema della democrazia e della visione politica per il futuro.

L’appuntamento, coordinato da Francesco Marino (docente di Intelligenza Emotiva presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma e formatore di leadership), ha riunito oltre 100 persone intorno ai quattro temi fondamentali di Pace, Diritti, Solidarietà e Cultura come elementi di una risposta alternativa alla crisi globale e democratica che stiamo vivendo.

L’onorevole Cuperlo ha saputo coniugare in maniera chiara e organica questi quattro pilastri, riconoscendo sia il lavoro svolto dal nostro partito che gli errori commessi e da cui imparare. Questo atteggiamento di onestà intellettuale ha rappresentato un elemento di forza dell’incontro, permettendo di aprire una riflessione profonda su come la sinistra in Italia e in Europa possa oggi ricostruire la propria autorevolezza come proposta di senso e di futuro.

La numerosa partecipazione testimonia la sete di dialogo e di consapevolezza politica che esiste nella città di Foligno e nel territorio dell’Umbria, riconosciuta storicamente come laboratorio per le innovazioni politiche italiane. L’evento ha permesso di coniugare le radici profonde della storia del nostro partito con la visione di cambiamento necessaria per affrontare le sfide del presente e del futuro, in particolare in vista delle prossime scadenze elettorali nazionali.

“Questa serata si inserisce nel percorso di ricostruzione e rilancio del Partito Democratico di Foligno e dell’Umbria, ponendo la questione fondamentale di come trasformare i bisogni frammentati della cittadinanza in una proposta politica unitaria e credibile.”- afferma il segretario del PD di Foligno Simone Bellucci – “La democrazia non si difende argomentando semplicemente contro i nemici esterni, ma rinascendo dall’interno, e questo è possibile quando le forze progressiste dimostrano di possedere visione, progetto e speranza autentici.”

(6)