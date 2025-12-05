Città di Castello, 5 dic. 2025 – Campioncino su quattro ruote che sogna di diventare come Ayrton Senna e punta al campionato italiano, al mondiale e alla formula 4 nel 2026. La bella storia di Kevin Battistoni, 15 anni, tifernate, con la passione in famiglia per i motori fin dalla nascita trasmessa dal nonno Bruno e dal babbo Matteo. Kevin, studente all’Itis di Città di Castello, divide ogni giornata fra famiglia, (il babbo Matteo, la mamma Angela e la sorella Lisa ) scuola e “volante” alla guida della sua monoposto e lo fa con grande passione e dedizione, divertendosi prima di tutto. All’età di 5 anni e mezzo è salito sul kart la prima volta mostrando subito di saperci fare.

A 6 anni ha iniziato a scendere in pista con le prime gare ottenendo subito ottimi risultati. Per due anni ha partecipato al campionato regionale Emilia Romagna e Toscana concludendoli sempre come vice campione. Grazie ai risultati ottenuti nel 2019 ha ricevuto un riconoscimento speciale, quello di partecipare come Futur Stars Fia al gran premio di F1 di Monza come mascotte del pilota Kimi Raikkonen nella griglia di partenza, una esperienza unica che gli ha permesso di vivere il gran premio dai box e parlare con i vari piloti, i suoi idoli.

La stagione 2021 è trascorsa all’insegna di diverse vittorie fra cui, la coppa italia aci club, campionato regionale (umbria, marche, molise e abruzzo) concludendo infine come campione italiano aci club. Il 2022 lo ha visto impegnato nel campionato italiano aci disputando 3 dei 5 appuntamenti per mancanza di badget economico: nonostante ciò si è classificato al 10° posto su 80 partecipanti. Si è riconfermato vincitore della coppa italia per il secondo anno consecutivo, oltre che vincere diverse gare dei trofei regionali. Da ottobre 2022 ha iniziato un nuovo percorso cambiando categoria passando alla 125 OKN con telaio gold righetti ridolfi e motore TM RACING proiettato per la stagione 2023. Nel 2024 è entrato a far parte del team LGK Racing Kart di Barberino di Mugello, come pilota di punta del team e dopo un anno un po’ sfortunato ma non privo di successi nel 2025 ha debuttato nella massima categoria okn 125 dove si deve misurare con piloti di altissimo calibro: la stagione lo ha visto partecipare al campionato italiano disputando le cinque gare in tutta Italia sulle piste più belle che il resto del mondo ci invidia partendo subito con un bellissimo primo posto in pre finale sulla pista Salentina di Ugento, non male come debutto.

Poi il resto della stagione è sempre stato nelle posizioni di vertice ma purtroppo qualche errore di gioventù e qualche sfortuna di troppo non gli ha permesso di raccogliere ciò che meritava comunque si è classificato 10º su un totale di 130 piloti

Altra storia invece nella Coppa Italia Zona3

dove si è imposto vincendo tutte le sue prove che ha disputato, le ha dominate partendo sempre in pole position e vincendo sempre prefinali e finale laureandosi campione Coppa Italia 2025 C con discreto margine sugli avversari nonché campione umbro 2025.

Ad ottobre si è svolta la coppa dei campioni sul circuito di Valvibrata anche lì si è imposto con pole position vittoria finale vittoria in finale laureandosi campione coppa dei campioni 2025.

Tre titoli in questa stagione che vanno ad arricchire il curriculum nella sua carriera. Da pilota professionista il team lgk gli ha fornito materiali al top della categoria, telai Birel motorizzati Modena engine.

Dal 26 novembre al 30 novembre Kevin è stato impegnato nella gara più importante dell’anno il profilo dell’industria che si è svolta sulla pista di Lonato del Garda, che in passato ha laureato piloti che poi sono diventati icone della Formula 1 come Hamilton Vettel Alonso Verstappen: risultato finale, quinto su 72 piloti provenienti da tutto il mondo.

Ora gli obiettivi futuri per Kevin sono quelli di partecipare nel 2026 al campionato italiano e gare internazionali e ed al mondiale che si terrà in Italia nel 2026 sempre nel team LG K e preparare il terreno al 2027 per fare il grande salto nella formula 4. Il giovanissimo pilota tifernate, accompagnato dal nonno, dal babbo e dalla mamma, è stato ricevuto questa mattina in comune dal sindaco Luca Secondi che gli ha consegnato una targa ufficiale per sottolineare la straordinaria passione e dedizione allo sport di Kevin ed i prestigiosi risultati fino ad ora raggiunti. “Kevin è il nostro giovane capitano dello sport, un altro importante ambasciatore di Citta’ di Castello a livello internazionale che già da anni guida i go kart con straordinaria capacità e con il sorriso di chi prima di tutto si diverte. “Bravo Kevin, siamo orgogliosi di te”, ha concluso il sindaco tifernate. E lui visibilmente emozionato si è detto onorato di rappresentare i colori e la storia della sua città.

