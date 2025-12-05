Giovedì 11 dicembre 2025 a Perugia e on linela cerimonia di proclamazione della quinta edizione

Perugia, 5 dic. 2025 – Si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 11.00, a Perugia, presso la Camera di Commercio dell’Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della quinta edizione di “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, il primo concorso nazionale dedicato alle olive da mensa.

L’evento, che potrà essere seguito anche on line al link https://meet.google.com/fme-seyz-bgn , sarà un’importante occasione non soltanto per conoscere i nomi dei vincitori dell’edizione 2025 del concorso, ma anche per fare il punto della situazione nel settore delle olive da mensa che rappresenta una fetta di mercato con notevoli potenzialità di sviluppo e di crescita. Ed è proprio per questa ragione che novità di questa edizione della competizione è l’implementazione di training formativi destinati ai capi panel e agli assaggiatori di olive finalizzati ad uniformare e ottimizzare i criteri di valutazione delle caratteristiche organolettiche del prodotto, in assenza di una specifica normativa nazionale in merito.

Per i produttori di olive da tavola della quinta edizione del concorso nazionale, sono già in programma una serie di appuntamenti ed eventi promozionali, che daranno visibilità a livello nazionale ed internazionale alle aziende premiate, come l’eccellenza della produzione olivicola italiana. In particolare le olive vincitrici saranno protagoniste di Evolio Expo, la Fiera dell’Olio Evo del Mediterraneo in programma a Bari, Puglia, dal 29 al 31 gennaio 2026 ed al SOL2EXPO – Full Olive Experience di Verona, evento interamente dedicato al mondo dell’olio extravergine d’oliva in calendario dal 1° al 3 marzo 2026.

Il concorso “Olive da Tavola”, nato con il proposito di valorizzare le migliori olive da mensa, di sostenere gli operatori del settore nel miglioramento della qualità del prodotto, e di promuovere i territori di origine delle olive da tavola, espressione di diverse tradizioni olivicole; si conforma agli stessi criteri di serietà e di rigidità che caratterizzano l’Ercole Olivario, con la trasparenza garantita in particolare dalla modalità di acquisizione dei campioni di prodotto in gara, che avviene con prelievo diretto in azienda da personale qualificato, assicurando così la presenza di tutti i requisiti richiesti dal regolamento.

Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola 2025: i premi in palio

La quinta edizione del Concorso Nazionale “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola” 2025 prevede l’assegnazione dei riconoscimenti al primo e secondo classificato, con punteggio di almeno 80/100, delle quattro categorie in gara: Olive fermentate al naturale senza aggiunta di alcun condimento, Olive conciate secondo i metodi di lavorazione Castelvetrano o Sivigliano, Olive condite con l’aggiunta di olio, spezie, aromi naturali o vegetali diversi dalle olive, indipendentemente dal metodo di lavorazione e Patè di olive.

Verrà inoltre riconosciuto un Attestato di merito ai campioni di olive fermentate al Naturale con punteggio pari o superiore a 78/100. Il regolamento 2025 prevede infine l’assegnazione di una Menzione di merito Impresa biologica all’impresa in possesso di idonea certificazione che abbia conseguito il punteggio più alto.

Ad intervenire alla proclamazione dei vincitori saranno Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e Presidente del Comitato di Coordinamento Ercole Olivario; Federico Sisti – Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria e Barbara Lanza, Capo Panel del Comitato di assaggio per le olive da tavola del Crea di Pescara – IT e Capo Panel del Concorso Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola.

Il concorso “Olive da Tavola” è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia ICE, con il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, di Italia Olivicola e del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara.

