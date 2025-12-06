L’evento prosegue fino all’8 dicembre esaltando la tradizione culinaria, tra musica e mercatini. Gli organizzatori: “Il 90% delle presenze viene da fuori regione. Prenotazioni da Toscana, Marche e Lazio

Cannara (Pg), 6 dic. 2025 – “Possiamo constatare che il 90% delle presenze viene da fuori regione. Abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni dalla Toscana, dalle Marche, dal Lazio, per venirci a trovare e assaggiare i piatti a base di cipolla. Per noi questa è una grandissima soddisfazione che ci fa capire quanto è amato il nostro territorio e il nostro prodotto”.

Monia Peri, vice presidente della Pro Avis Cannara, associazione di fund raising collegata alla Avis comunale di Cannara che organizza la Festa della cipolla winter edition, esprime soddisfazione, la sua e di tutti gli organizzatori, intervistata durante la seconda serata dell’evento, venerdì 5 dicembre; seppure ridimensionata rispetto all’edizione settembrina della Festa, la proposta culinaria non teme confronti e il divertimento è garantito ogni sera, fino all’8 dicembre, attraverso l’intrattenimento musicale all’esterno dello stand ‘Al Cortile antico’, dove vi sono anche i mercatini e un grande braciere acceso che scalda l’atmosfera.

Nei locali interni riscaldati, poi, si possono gustare le pietanze preparate dallo chef Michele Pidone, ogni sera dalle 19.30 alle 22 e domenica 7 e lunedì 8 anche a pranzo, dalle 12.30. Dall’antipasto al dolce, tutto è pensato per far vivere al visitatore un’esperienza culinaria che esalta la tradizione: dalla pizza con cipolla fritta a quella con crema di pecorino, carciofi ripassati e guanciale croccante, al più ‘ricercato’ maritozzo salato con pulled pollo salsa allo yogurt e cipolle in osmosi per iniziare il pasto, passando poi per un primo classico come le pennette alla cipollara, ma anche una polenta cremosa al sugo di spuntature di maiale e salsicce o gli gnocchi di patate allo zafferano e tartufo; e poi ancora, come secondo, come non provare lo stracotto di vitello brasato con chutney di pere e cipolle o il filetto di maialino bardato con cipolle rosse caramellate, da accompagnare con un contorno di cipolle gratinate alle erbe o di parmigiana di cipolle e chiudendo con una cheese cake con confettura di marroni e cipolle o con il bombolone alla crema con cipolla caramellata. Questi sono solo alcuni dei piatti in menù, di cui c’è la versione ‘Gluten free’ oltre che ‘Bimbi’.

Inoltre, c’è la possibilità di fare un aperitivo in musica, dalle 18.30 e fermarsi anche per il dopo cena per ballare o sorseggiare bevande in compagnia e godendosi gli spettacoli di Sex Mutants (sabato 6), Letizia (domenica 7) e dj Segoloni (domenica 8).

“L’invito è di venirci a trovare a Cannara in questi giorni di Festa – ha aggiunto Peri –, ma anche di diventare donatori Avis. Essere donatori di sangue significa essere donatori di vita”.

La Festa della cipolla winter edition prevede una riduzione del 20% a persona sul costo dei piatti in menù se si esibisce la tessera del donatore.

(6)