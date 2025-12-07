Lo spettacolo, di e con Matthias Martelli, è in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 20.45

Marsciano, 7 dic. 2025 – “Eretici”, di e con Matthias Martelli, prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria, va in scena mercoledì 10 dicembre alle ore 20.45 al Teatro Concordia di Marsciano, secondo appuntamento della Stagione di prosa 2025/2026.

Ci sono donne e uomini che nei secoli hanno percorso strade diverse da quelle ritenute più canoniche. Sono scienziati, filosofi, artisti, intellettuali che hanno scelto di essere dissidenti, rischiando la loro stessa esistenza. Matthias Martelli intreccia le vite di questi spiriti ribelli, raccontando come il loro pensiero ardente, ostacolato e deriso, abbia oltrepassato il tempo.

Da Giordano Bruno a Galileo, da Caravaggio a Pasolini, passando per streghe, papesse, rivoluzionarie, fino a toccare il nostro tempo. Sulla scena un attore e tre cantanti disegneranno, con i loro corpi e le loro voci, personaggi, epoche, luoghi, storie, unendo tragico e comico, grottesco e poesia, per scoprire infine che gli eretici sono ancora fra noi. Il fuoco dei loro pensieri non è diventato cenere ma arde ancora, e il loro coraggio ci pone una domanda: siamo ancora capaci di essere eretici?

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Concordia – tel. 0758748403 info@cineconcordia.it – e online sul sito www.teatrostabile.umbria.it. Possono anche essere prenotati telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 07557542222, tutti i giorni feriali dalle 17.00 alle 20.00. Info e programma sono consultabili anche su https://teatrostabile.umbria.it/citta-tsu/marsciano-25-26/

