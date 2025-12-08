Narni, 8 dic. 2025 – I dirigenti del sodalizio Triono Racing Team hanno colto pienamente nel segno nell’organizzazione della terza edizione del Ciclocross dei Pini che ha avuto luogo all’interno del parco Bruno Donatelli a Narni Scalo.

Con l’elevazione al rango di gara nazionale sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, è stato possibile polarizzare l’attenzione di numerose società extra-regionali (tra cui una rappresentanza dei giovani della Fabio Aru Academy proveniente dalla Sardegna, in omaggio all’ex professionista vincitore della Vuelta di Spagna).

Un risultato importante, accompagnato da una competizione di elevato livello tecnico in tutte le categorie, con oltre 300 partecipanti al nastro di partenza pronti a contendersi i punti validi per l’Adriatico Cross Tour, il circuito che unisce le gare di Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna.

Il percorso di gara, lungo quasi 2,5 chilometri, non dava tregua con continui cambi di pendenza, alternati a tratti duri, rettilinei e a brevi rampe impegnative. Un tracciato tecnico e selettivo, studiato per garantire un alto tasso di spettacolarità e intensità agonistica.

Tra i migliori di giornata nelle fasce giovanili Massimo Peretti (Avis Bike Amelia), Daniele Pastore (L’Equilibrio Mtb School), Leonardo Ponte (Gruppo Sportivo Pianello), Ludovico Tudisco (Foligno Cycling Team) e Leonardo Scacciatelli (Foligno Cycling Team) tra i G6 uomini, Sara Neri (Bicifestival), Alice Pierangelini (GSC La Montagnola), Gaia Fiorelli (Progetto Ciclismo Piceno) e Giada Biondi (Pedale Aguglianese) tra le G6 donne, Mattia Meniconi (Polisportiva Albergo-Oliveto), Alessio Biancini (Gruppo Sportivo Pianello), Niccolò Mauro (Elba Bike), Giuliano Salimbeni (CX Devo Accademy) e Filippo Battistelli (Velo Club Racing Assisi Bastia) tra gli esordienti uomini secondo anno, Matilde Donati (Abruzzo Cycling Team), Letizia Pellegrini (UC Donoratico), Sara Tavella (Tibur Bike Team), Ginevra Spitoni (Tormatic Pedale Settempedano) ed Elisa Faccenda (Tirreno Bike Cicli Fatato) tra le esordienti donne secondo anno, Nicolo’ Venanzoni (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Andrea Ferretti (Velo Club Cattolica), Leonardo Grini (Pedale Casalese), Federico Possanza (Race Mountain GM Sport Folcarelli) e Marco Tanzi (Hard Rock Race Team) tra gli allievi uomini primo anno, Leonardo Manfredi (Asd A Favore del Ciclismo), Davide Sdruccioli (Gruppo Sportivo Pianello), Christian Di Rosa (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Vittorio Longari (UC Citta’ di Castello) e Leonardo Copelli (Hard Rock Race Team) tra gli allievi uomini secondo anno, Stella Forti (Team Cingolani), Chiara Massai (Tirreno Bike Cicli Fatato), Gioia Costa (Elba Bike), Leire Storani Ruiz Navarro (Recanati Bike Team) ed Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team) tra le allieve donne, Enzo Di Stefano (Race Mountain GM Sport Folcarelli), Cristian Vargas (Velo Club Cattolica), Filippo Cocci (SC Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci), Alessio Tomassi (Race Mountain GM Sport Folcarelli) e Federico Pritelli (Velo Club Cattolica) tra gli juniores uomini, Giulia Giorgio (Bicifestival), Giulia Cozzari (Team Cingolani), Maria Grazia Amati (Club Corridonia) Sofia Flumeri (Aurunci Cycling Team) e Sara Sciuto (Aurunci Cycling Team) tra le open donne,Alessandro Nannini (GS Borgonuovo), Diego Montanari (Velo Club Cattolica), Teodoro Torresi (Bici Adventure Team), Luca Ursino (Pro Bike Riding Team) e Giacomo Gheri (GS Borgonuovo) tra gli open uomini.

Primati di categoria in ambito amatoriale ad appannaggio di Mery Guerrini (HG Cycling Team) tra le donne master, Micheal Menicacci (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra gli élite sport, Leonardo Caracciolo (HG Cycling Team) tra i master 1, Lorenzo Cionna (HG Cycling Team) tra i master 2, Graziano Laudati (Acido Lattico Mtb Passo Corese) tra i master 3, Maurizio Galli (Asd Rocca di Papa Bike) tra i master 4, Massimo Folcarelli (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra i master 5, Gianni Panzarini (Race Mountain GM Sport Folcarelli) tra i master 6, Luigino D’Ambrosio (Rampiclub Val Vibrata) tra i master 7, Rosario Pecci (Abitacolo Sport Club) tra i master 8 e Marco Valentini (Avis Bike Amelia) tra i master 9.

La gara ha incoronato in particolare due giovani atlete polivalenti che hanno entrambe bissato le maglie di campionesse regionali FCI Umbria conquistate in estate su strada: Aurora Bolletta (Foligno Cycling Team) tra le donne allieve ed Alessandra Luna (Velo Club Assisi Bastia Racing) tra le esordienti donne secondo anno.

A dare ulteriore valore aggiunto a questa terza edizione del Ciclocross dei Pini lo short track giovanile che ha visto protagonista una quarantina di baby atleti di età compresa tra i 7 e gli 11 anni nella giornata della vigilia.

Presenti nel corso della gara e delle premiazioni per il Comune di Narni il Sindaco Lorenzo Lucarelli e l’Assessore allo Sport Alessia Quondam. Per la Federciclismo Umbria sono intervenuti il presidente Roberto Cocchieri e il vice Ernelio Massarucci, per la Federciclismo Provinciale di Terni il Presidente Valentino Adriani insieme ai Consiglieri Maila Castiglione e Matteo Grillo, oltre a Pierangelo Brinchi, Componente della Commissione Nazionale del Fuoristrada FCI e nelle vesti di supervisore dell’intera manifestazione come DOF (direttore di organizzazione fuoristrada).

Alessia Quondam: “Una manifestazione di livello nazionale davvero fantastica. Ogni anno questo evento si conferma sempre più rappresentativo del Parco Bruno Donatelli. Tanti complimenti ai partecipanti, ma soprattutto alla professionalità della Triono Racing Team nell’organizzazione di un appuntamento cresciuto in qualità, partecipazione e visibilità”.

Gli organizzatori della Triono Racing Team guardano già alla quarta edizione, ma possono dirsi più che soddisfatti del risultato conseguito, come sottolinea il presidente Giorgio Roselli che è anche il Consigliere Provinciale FCI Terni: “Anche quest’anno il tempo è stato gradevole e dalla nostra parte. Un grazie sincero a tutti i partecipanti, ma soprattutto agli sponsor che ogni anno ci permettono di realizzare questa manifestazione così come all’Amministrazione Comunale di Narni. Un ringraziamento speciale va ai volontari che, come sempre, sono stati numerosi e fondamentali per garantire la necessaria sicurezza sul percorso e non solo. Senza di loro non sarebbe possibile organizzare eventi di questa portata. Per l’elevazione a gara nazionale FCI, abbiamo dovuto fare uno sforzo maggiore, sia logistico che organizzativo. Abbiamo raccolto feedback positivi. Ci vediamo al prossimo anno, sperando di fare ancora un passo in avanti. Grazie di cuore a tutti”.

