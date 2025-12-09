La Polisportiva locale inaugura il “Bar terzo tempo”. Il presidente Manuel Guerrini: “Vogliamo ridare al paese un luogo di aggregazione”

CITTÀ DELLA PIEVE, 90 dic. 2025 – – Sabato 6 dicembre 2025 sarà ricordato come un giorno speciale per Moiano: dopo mesi di lavoro, impegno e attesa, lo storico bar del paese ha riaperto ufficialmente le sue porte sotto la nuova gestione della ASD Polisportiva Moiano. Noi locali della Casa del Popolo è infatti stato inaugurato il nuovo Bar Terzo Tempo, un nome che richiama lo sport, l’unione, l’amicizia, la socialità.

Una scelta coraggiosa, definita da molti “storica”, che ha riportato in vita un locale da sempre considerato luogo di aggregazione paesana. Per anni questo bar è stato infatti un punto di ritrovo per tutti: giovani, adulti, famiglie. Un posto dove incontrarsi, scambiare due parole, condividere momenti di vita quotidiana. Un posto dove le vite di diverse generazioni si sono intrecciate, tramandando storie e contribuendo a costruire l’identità di una comunità.

Negli ultimi tempi, però, qualcosa si era spento. Forse è cambiata anche la società, sono cambiate le abitudini. Moiano ha visto affievolirsi progressivamente servizi e spazi condivisi. Ma quando un luogo di aggregazione si svuota, con lui si svuota un po’ anche l’anima del paese.

Ed è proprio da questa consapevolezza che la Polisportiva ha deciso di intervenire, restituendo ai moianesi un locale familiare, pronto a tornare vivo.

“Vogliamo ridare a Moiano un luogo di aggregazione, un posto dove sentirsi a casa” – racconta il presidente della Polisportiva Manuel Guerrini, visibilmente emozionato durante il taglio del nastro – “Per noi riaccendere le luci di questo bar significa riaccendere la vita sociale di un paese”.

La volontà di prendere in gestione questa attività è nata qualche mese fa tra mille dubbi, numerose domande, tante incertezze. Ma da un’idea che inizialmente sembrava folle è nato un progetto che adesso è diventato realtà.

“Non è stato semplice fino ad ora – continua Manuel Guerrini – e siamo consapevoli che non sarà semplice da qui in avanti. Abbiamo fatto tanti sacrifici e davanti a noi ci sono ancora sfide impegnative. Ma questo non ci spaventa: vogliamo provarci, dobbiamo provarci. Lo facciamo per il paese. Per i giovani, che hanno bisogno di un luogo sicuro e accogliente dove ritrovarsi, crescere e divertirsi. E per i più grandi, che meritano uno spazio dove godersi un momento di serenità: una partita a carte, due chiacchiere, una colazione o un brindisi in compagnia”.

Ma vogliamo provarci. Dobbiamo provarci. Lo facciamo per il paese. Per i giovani che hanno bisogno di un posto sicuro dove ritrovarsi e divertirsi, e per i più grandi che vogliono passare dei momenti di tranquillità e socialità, fosse anche una partita a carte, due chiacchiere, una colazione gustosa o una bevuta in compagnia”.

Oltre al bar, la Polisportiva Moiano ha preso in gestione anche il “Salone delle feste”, altro spazio storico che ospiterà eventi, iniziative, feste pubbliche e private e tante attività paesane. “Non vogliamo solo riaprire un locale: vogliamo creare luoghi vivi, aperti a tutti, dove sport, cultura e quotidianità possano incontrarsi”, spiega ancora il presidente della Polisportiva, che sottolinea inoltre la volontà di mettere questi spazi a disposizione delle altre associazioni paesane, con

l’obiettivo di creare un sistema collaborativo che possa dare nuova energia al territorio. “Solo unendo le forze un paese può crescere davvero”.

La decisione della Polisportiva rappresenta un passo importante ed è l’affermazione di un’idea: che Moiano possa ritrovare vitalità attraverso i suoi luoghi e il valore delle relazioni che vi si costruiscono.

Durante la festa di inaugurazione del “Terzo Tempo” non sono mancati i ringraziamenti, partendo dal Consiglio della Polisportiva per arrivare ai volontari che hanno lavorato giorno e notte, fino alle attività locali che hanno dato una mano nei lavori di risistemazione. Afferma Ivan Capoccia, il vicepresidente: “Ognuno ha messo un tassello. Ognuno ha portato qualcosa: tempo, mani, idee, un incoraggiamento. È così che si costruiscono le cose belle.”

L’obiettivo è coinvolgere giovani, adulti e anziani, creando un ambiente accogliente e inclusivo, capace di far sentire ognuno come a casa.

“Adesso ci aspettiamo che Moiano risponda. Perché un bar può rinascere, ma per continuare a esistere ha bisogno delle persone che lo vivono”, conclude Francesca Verdacchi, una delle responsabili della gestione del Bar Terzo Tempo per la Polisportiva Moiano, insieme a Giuseppe Capoccia e Massimo Roso.

Con la riapertura del Bar Terzo Tempo, Moiano prova a ripartire da ciò che l’ha sempre contraddistinto: l’unione tra paesani e la voglia di stare insieme.

(7)