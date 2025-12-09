L’ensemble RECERCARE proporrà le Sonate a tre per organo di Johann Sebastian Bach

Arrone (Tr), 9 dic. 2025 – Arrone vi aspetta sabato 13 dicembre alle ore 17:30 all’Antico Convento di San Francesco per il secondo concerto della stagione invernale dell’Hermans Festival 2025/26.

Le Sonate a tre per organo di Johann Sebastian Bach rappresentano uno dei vertici della scrittura strumentale barocca. Composte probabilmente negli anni di Lipsia, tra il 1727 e il 1730, queste pagine straordinarie furono verosimilmente pensate per l’educazione musicale dei figli — in particolare di Wilhelm Friedemann, il maggiore — ma trascendono ogni intento didattico per elevarsi a opere di assoluto valore artistico.

Bach adotta qui la forma della sonata a tre voci tipica della musica da camera Ensemble Recercare, le due voci superiori sono affidate al flauto dolce ed al violino, mentre la linea di basso è affidata al clavicembalo fungendo da basso continuo. Il risultato è una fusione perfetta tra rigore contrappuntistico e lirismo cameristico, in cui la scrittura bachiana raggiunge un equilibrio di mirabile chiarezza.

Ogni sonata rivela un carattere proprio, la BWV 525 si apre con un Allegro vivace e luminoso, dal tono quasi concertante, seguito da un Adagio di intensa cantabilità e da un Allegro conclusivo di agile leggerezza.

La BWV 527, in Re minore, alterna eleganza e introspezione, con un Adagio centrale tra i più espressivi dell’intero ciclo.

La BWV 528 si distingue per la sua struttura introduzione alternata Adagio/Vivace apre a un Andante di grande delicatezza, mentre il finale Un poco allegro mostra l’energia ritmica più pura di Bach.

La BWV 529, in Do maggiore, chiude il programma con un’architettura solare e grandiosa, dove la chiarezza formale e la gioia del movimento raggiungono una sintesi perfetta.Queste sonate, al tempo stesso intellettuali e cantabili, severe e luminose, incarnano l’arte di Bach nel suo momento più esercizio e la devozione, parla con voce universale senza tempo.

