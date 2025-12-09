di GILBERTO SCALABRINI

Perugia, 9 dic. 2025 – La pietra del primo sismografo a pendolo della storia – ideato nel 1751 dal benedettino Andrea Bina dell’Abbazia di San Pietro – ha catturato ieri l’attenzione dell’ex procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, oggi presidente della Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura.

«In tanti anni a Perugia, è la prima volta che entro in questo tempio della sismologia», ha detto salutando il nuovo direttore dell’osservatorio, Michele Arcaleni, geologo specializzato in geofisica e allievo del compianto p. Martino Siciliani.

Con lui erano presenti anche il geologo Alessandro Sabatini, dipendente dell’osservatorio, e lo stagista Sasha Rosi, studente di fisica e geologia.

Cardella è rimasto colpito dal moderno sistema il cui monitoraggio è digitale, rapidissimo, capace di intercettare anche i sussulti più timidi della Terra. Fino a poco tempo fa, invece, il respiro sotterraneo accompagnava ogni passo, scandito dal fruscio leggero dei pennini dei sismografi che sui rulli di carta termosensibile graffiavano la loro traccia.

Adesso, invece, tutto parla, tutto lascia una firma: anche il più leggero movimento nel ventre dell’Umbria non sfugge più allo sguardo vigile dell’osservatorio. I terremoti sono registrati in tempo reale, anche quelli sotto la soglia del primo grado della Scala Mercalli: mentre la terra trema sulla cartina appaiono i centri concentrici che si accendono di colore rosso e si espandono dal punto centrale a tutto il raggio della zona sismica.

L’ex Procuratore ha chiesto all’esperto quali sono le faglie più attive dell’Umbria e Arcaleni gli ha mostrato la mappa che attraversa l’Alta Valle del Tevere, Gubbio, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e la Valnerina.

Davanti al monitoraggio in diretta, l’ospite ha scoperto che in Umbria si registrano circa trenta microsismi al giorno, molti sono impercettibili all’uomo ma fondamentali per comprendere l’evoluzione del territorio. Ha sottolineato pure come ogni terremoto del passato abbia guidato l’osservatorio “Bina” nel definire criteri per la costruzione o messa in sicurezza degli edifici, che diventano sempre più sicuri.

Cardella ha ricordato anche l’esperienza del sisma dell’Aquila e le richieste sull’applicazione della normativa umbra “Salva Casa” dopo il terremoto di Umbria-Marche del 1997. La visita, condivisa con la moglie Sandra, si è conclusa nella ricca biblioteca della Fondazione per l’Istruzione Agraria, scrigno di volumi scientifici e fondi storici legati al complesso benedettino.

