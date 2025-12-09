A scelto la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e a fare gli onori di casa la Presidente Proietti e l’Amministratore Flagiello

Perugia, 9 dicembre 2025 – “La Pubblica amministrazione sta vivendo trasformazioni profonde che ci chiedono di unire alle competenze quelle capacità necessarie per leggere la complessità. È questo il senso di ‘Essere PA’: formare persone che sappiano pensare criticamente, lavorare in squadra e governare il cambiamento”.

Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo oggi da remoto all’evento di Perugia “Essere PA: La formazione che genera valore”, la sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e dedicato al percorso di alta formazione promosso dal Dipartimento della funzione pubblica.

Nel suo intervento, il ministro ha sottolineato la necessità di aggiungere al “sapere” il “saper fare” e “il saper essere” per fare in modo che le persone siano capaci di interpretare il proprio ruolo nelle amministrazioni.

A portare i saluti istituzionali Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria e del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, e Joseph Flagiello, Amministratore Unico del Consorzio formativo umbro.

“Una Pubblica Amministrazione capace ed efficiente – ha sottolineato la Presidente Proietti – rappresenta un fattore fondamentale per la crescita del nostro Paese e per la costruzione di comunità coese ed inclusive. Ringrazio il Ministro Zangrillo per aver deciso di presentare l’innovativo percorso formativo ‘Essere Pa’ in Umbria e, in particolare, presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, centro strategico per la formazione e l’aggiornamento dei pubblici dipendenti ormai a livello nazionale”.

La Pubblica amministrazione è una grande organizzazione che conta 3,2 milioni di dipendenti. A fine 2022 il tempo che veniva dedicato alla formazione era di sole 6 ore all’anno. A inizio 2025, la direttiva del ministro Zangrillo ha fissato un obiettivo di 40 ore annuali e i dirigenti verranno valutati anche sul raggiungimento di questi obiettivi.

“Investire sul capitale umano – ha affermato l’Amministratore Flagiello – significa investire sulla qualità dei servizi per i cittadini. Il ruolo della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è dare un contributo alla valorizzazione delle risorse umane che operano nella pubblica amministrazione come elemento determinante per l’attuazione di buone pratiche e servizi efficienti”.

Sull’importanza della valorizzazione del capitale umano e della formazione continua nella modernizzazione della PA si è soffermato anche Paolo Vicchiarello, Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha ricordato la preziosa collaborazione con il Consorzio formativo umbro ed illustrato il nuovo percorso formativo “Essere PA Accademia del Valore”.

“L’innovativo programma – ha spiegato Vicchiarello – intende supportare lo sviluppo di capacità trasversali nel personale delle Amministrazioni Pubbliche, necessarie a sostenere i processi di transizione che la PA sta attuando. Promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il programma costituisce un’opportunità formativa gratuita per le amministrazioni centrali e locali”.

La formazione come occasione di crescita individuale ma anche come strumento di rafforzamento delle organizzazioni pubbliche e private è stata approfondita nel corso della tavola rotonda che ha registrato gli interventi di Daniela Donetti, direttore generale Salute e Welfare della Regione Umbria, Emanuele Ciotti, direttore generale USL 1 Perugia, Luigi Rossetti, direttore generale a Programmazione, Bilancio, Risorse Umane, Cultura e Agenda Digitale della Regione Umbria, Simonetta Serafini, Responsabile People Development e Coordinamento progetto Scuola delle Ferrovie dello Stato Italiane, Barbara Pizzuco, Responsabile Formazione della Fondazione Don Gnocchi, e Daniele Tonti, CSO OMA S.p.A. e Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria.

