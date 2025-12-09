Per la seconda edizione del format promosso dalla Regione, l’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” propone un viaggio tra Gubbio, Montefalco e Spello. Ospiti il regista Mauro Mancini e l’attore Paolo Madonna

Perugia, 9 dic. 2025 – Le eccellenze umbre tornano a incontrare il cinema. Per il secondo anno consecutivo la Regione Umbria, in collaborazione con Sviluppubria e la rete dei Festival di Cinema dell’Umbria, propone “I sentieri del cinema”: quattro weekend in cui le bellezze del Cuore verde d’Italia e la settima arte si incontrano accompagnando il pubblico alla scoperta del territorio e proponendo momenti di approfondimento con registi, attori e professionisti del dietro le quinte. (Nella foto Mauro Mancini)

Un format che già alla sua prima edizione aveva riscosso un grande successo e che quest’anno è stato organizzato al ridosso del Natale, rendendo il tutto ancora più magico.

Dopo il primo weekend a cura del PerSo, sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà la volta del “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema”, con iniziative a Gubbio, Montefalco e Spello. La seconda tappa de “I sentieri del cinema”, curata dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” Aps, guidata da Donatella Cocchini, si aprirà alle 10 a Gubbio, per una passeggiata tra le vie medievali della città e al palazzo dei Consoli, alla scoperta della sua arte e della sua tradizione artigianale legata alla ceramica (posti limitati, prenotazioni all’indirizzo mail prenotazioni@festivalcinemaspello.com). Alle 19, invece, appuntamento alla cantina Le Cimate (via Cecapecore, 41) a Montefalco per il talk con il regista Mauro Mancini e l’attore Paolo Madonna. A seguire la visita in cantina con la degustazione di prodotti tipici e poi, alle 21.15, la proiezione del film “A mani nude” (prenotazioni agli indirizzi mail: prenotazioni@festivalcinemaspello.com e valentina@lecimate.it).

Ma il “Festival del Cinema di Spello” ha pensato anche ai più giovani. Nelle due giornate dedicate a “I sentieri del cinema”, anche i più piccoli saranno protagonisti, grazie agli incontri dell’Academy, iniziativa formativa che ha l’obiettivo di avvicinare ragazzi e ragazze al mondo del cinema e sensibilizzarli sui temi dell’Agenda 2030. Sabato 13 dicembre, dalle 15 alle 17.30, la sala Petrucci del palazzo comunale di Spello ospiterà, infatti, un incontro tra i giovani e i professionisti del dietro le quinte; mentre domenica 14 dicembre, nella stessa location, gli stessi ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di un videoreportage.

