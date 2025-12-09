La presentazione sabato 13 dicembre insieme al prof. Andrea Crisanti. Al via una petizione per sollecitare un forte rilancio dell’ospedale di Orvieto

Orvieto, 9 dic. 2025 – Una mobilitazione dal basso a difesa dei servizi sociali e sanitari dell’Orvietano, ma anche proposte concrete per fare in modo che il Piano Socio-Sanitario della Regione Umbria sia calibrato sulle reali esigenze di salute e prevenzione dei cittadini.

Fedele alla propria vocazione di tutelare il diritto alla salute di tutti, soprattutto della fascia più debole della popolazione, il Comitato Orvietano per la Salute Pubblica (COSP) organizza per sabato 13 dicembre alle ore 10 alla sala Corsica di Ciconia ad Orvieto, un incontro a cui parteciperà il Professor Andrea Crisanti, microbiologo di fama, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto e senatore.

L’incontro servirà per illustrare il progetto elaborato dal COSP, con il sostegno di numerosi medici e specialisti, e per suggerire alcune importanti azioni del futuro Piano Socio-Sanitario sul quale l’Assemblea Regionale umbra sarà, a breve, chiamata a pronunciarsi.

Contemporaneamente sarà presentata la petizione popolare con la quale si sollecita un forte rilancio del nosocomio orvietano, che è incentrata su istanze specifiche e su una visione precisa per il futuro dell’ospedale. Si ricorda che nei mesi di settembre ed ottobre 2024, il COSP promosse un’analoga petizione per difendere il mantenimento del Distretto Sanitario di Orvieto evitandone l’accorpamento con quelli di Terni e Narni-Amelia (azione prevista dalla bozza del piano sanitario regionale della precedente giunta Tesei). A quella petizione aderirono oltre 7.300 persone.

