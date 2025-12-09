Perugia, 9 dic. 2025 – Da un teatro della periferia è salita al centralissimo Teatro del Pavone a Perugia la seconda edizione del “Panathlon Day 2025” organizzata dal Panathlon Club Perugia che proprio in questo giorno, 5 dicembre, festeggia i suoi primi 70 anni di attività. Sul palcoscenico di un affollatissimo teatro in tutti gli ordini di posti, Paola Costantini e Luca Ginetto, presidente del Club (nella foto), a scandire i nomi degli ospiti e dei premiati.

Ospiti di riguardo gli assessori allo sport del comune di Perugia, Pierluigi Vossi, e della Regione, Simona Meloni, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, il Questore di Perugia Dario Sallustio, la delegata del CONI on. Francesca Cristiana Lancellotta, il Presidente del Panathlon International Giorgio Chinellato, il direttore generale di Fondazione Perugia Fabrizio Stazi e alcuni dei past presidenti del club: Mario Provvidenza, Marcello Carattoli (attuale Governatore Area X Umbria), e Alessio Burini. Erano presenti anche Marco Paciarolo, presidente CIP Umbria e Riccardo Giubilei, Commissario CONI Umbria e Presidente Nazionale Triathlon.

Numerosi i premi assegnati nel corso dell’evento: due i riconoscimenti alla memoria di Giovanni Carattoli (tra l’altro progettista del Teatro Pavone e antenato del Governatore Carattoli) assegnati a giovani atleti: Bianca Baiocco (Atletica Libertas Arcs Perugia) campionessa italiana cadetti (14-15 anni) nei 1.200 metri siepi e Luigi Di Profio (Libertas Rari Nantes Perugia) promessa del nuoto umbro. Il premio “Panathlon Day all’inclusione” è andato a Federica Ricci, affetta dal disturbo dello spettro autistico, che nel Paragility Dog ha conquistato il titolo mondiale nel 2022, 2023, 2025 nel gruppo 7.

Due i riconoscimenti in memoria di Lino Spagnoli (campione mondiale motonautica, presidente Perugia Calcio e padre della past president Carla) dedicati ad atleti di sport paralimpici: Veronica Fiori (Centro Judo Ginnastica Tifernate) e a Fabrizio Pagani detentore di vari titoli mondiali di apnea paralimpica. I Premi Fair Play 2025 assegnati (alla carriera) a Mario Provvidenza storico presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto e al Perugia Rugby (alla promozione sportiva) presente con una numerosa rappresentanza giovanile accompagnata dal presidente e vice presidente.

Assegnati inoltre 12 premi “Studente-Atleta” consistentI in una borsa di studio per coloro che ottengono un buon risultato scolastico e risultati sportivi a livello nazionale e internazionale. Per la scuola secondaria di primo grado hanno vinto, nel femminile: Noemi Rocchi (Asd Asso di Cuori Bastia-Assisi Intern. School) con la media del 10, Asia Saffiotti (Asd Turris Torgiano-Bettona, Camilla Valentini (Asd Tennis 90-Signorelli-Orvieto. Nel maschile: Valentino Grasselli (Junior Tennis Perugia-Perugia 11) media 9,62, Lorenzo Venanzi (Perugia Calcio-Signorelli Orvieto) e Christian Bartoccini (Perugia Calcio-Bonfigli Corciano). Per le scuole secondarie di secondo grado hanno vinto (indicati sempre in ordine decrescente) nel femminile: Costanza Biondi (Pattinaggio artistico S.Mariano-Liceo Alessi) media 9.45, Sofia Lucci (Zampe Moleste 2.0 e a pari merito Caterina Caligiana (Arcs Cus Perugia-Irs G.Bruno) e Giada Moretti (Asd Braccio Fortebraccio-Liceo Galilei). Nel maschile: Emanuel Romagnoli (Asd Hagakure Pg-Liceo G.Bruno) media 8.62, Matteo Sorci (Atletica Perugia Team-Liceo Galilei), Franco Parlani (Tennis Club Perugia-Liceo Mariotti).

Gli attestati “Stagione d’Oro 2024-2025” a Margherita Castellani della Atletica Arcs Cus Perugia e alla Sir Sicoma Monini Perugia. I trofei intitolati a “Giorgio Bottelli campioni dello sport” (uno dei fondatori del club nel 1955) a Domenico Ignozza ex presidente CONI Umbria e a Simone Giannelli capitano della nazionale di volley e della Sir Susa Scai Perugia. Il Trofeo “Giorgio Bottelli-Fair Play” nel giornalismo sportivo è assegnato a Franco Bragagna, storico telecronista RAI di atletica e di altri sport premiato dal direttore del Corriere dell’Umbria Sergio Casagrande. La conclusione del Panathlon Day 2025 ha visto sul palco la scuola media Perugia 9 M.Hack di San Martino in Campo vincitrice della prima edizione delle Panathliadi Perugia 2025 svoltesi nello storico stadio Santa Giuliana di Perugia.

Ai soci del club, agli ospiti, ai premiati e a i loro accompagnatori è stato consegnato il libro “1955-2025 Panathlon Club Perugia – 70 anni di cultura sportiva”, la due giorni del 5 e 6 dicembre (Convegno in Sala dei Notari del Palazzo dei Priori dal titolo “La valenza economica del volontariato sportivo” è stata resa possibile dal supporto di Susa trasporti, Ad Motor, Urbani Tartufi, Sir Safety, Barton Group e Bartoccini Gioielli.

