Spoleto, 9 dic. 2025 – Nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18, sulla strada che da Campello scende verso Azzano, il silenzio è stato squarciato dal fragore di una carambola improvvisa. Un’auto, per cause ancora da chiarire, ha centrato in pieno quattro vetture parcheggiate lungo la carreggiata, trasformando un tratto di asfalto tranquillo in un groviglio di lamiere e vetri.

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Spoleto sono arrivati in pochi minuti, lavorando con la consueta precisione per mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Le sirene, le torce accese, il via vai dei soccorritori: attimi concitati, mentre il conducente dell’auto che ha innescato il tamponamento veniva affidato alle cure del personale del 118, già sul posto.

Un intervento rapido che ha evitato conseguenze peggiori, in

(5)