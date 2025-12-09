Terni, 9 dic. 2025 – Nella giornata di ieri, 8 dicembre, si è svolta regolarmente e in un clima di serenità la terza tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026, che ha attraversato i Comuni di Orvieto, Narni e Terni, coinvolgendo centinaia di cittadini lungo l’intero percorso.

L’evento, caratterizzato da un forte entusiasmo, si è concluso senza alcuna criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, grazie all’articolato dispositivo di sicurezza predisposto dal Questore Abenante, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il servizio ha visto un’ampia sinergia tra la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, le Polizie Locali dei Comuni interessati, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, garantendo un controllo capillare del territorio sia durante le fasi dinamiche della staffetta sia in occasione delle soste e della City Celebration finale in Piazza Tacito a Terni.

Tutte le delicate fasi del percorso, inclusi i passaggi nei centri storici, le aree più sensibili e le manifestazioni collaterali, si sono svolte in piena sicurezza, con una gestione ordinata dei flussi di pubblico e della viabilità. La cittadinanza ha contribuito con un comportamento responsabile e collaborativo, permettendo il regolare svolgimento della manifestazione.

La Questura di Terni esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale impegnato nei servizi di ordine pubblico, alle amministrazioni comunali, ai volontari e ai cittadini, che con il loro contributo hanno reso possibile il pieno successo di un evento di rilevanza nazionale, simbolo dei valori olimpici di pace, sport e condivisione.

