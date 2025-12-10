La Neuroriabilitazione di Foligno assume un ruolo di coordinamento in Italia nelle Gravi Cerebrolesioni

FOLIGNO, 10 dic. 2025 – Importante riconoscimento per il dr. Federico Scarponi (nella foto), Responsabile della Neuroriabilitazione di Foligno. Alle recenti elezioni per il rinnovo degli uffici di coordinamento delle sezioni scientifiche della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER), il professionista stato eletto Coordinatore nazionale della Sezione Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), una delle sezioni più numerose e attive della Società che riunisce i fisiatri italiani.

La nomina segue il precedente incarico di Segretario della stessa Sezione, a conferma della costante presenza alle attività scientifiche e organizzative della SIMFER.

A completare l’ufficio di coordinamento saranno la dr.ssa Lavezzi, Direttore dell’Unità Gravi Cerebrolesioni e Direttore Vicario del Dipartimento Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, insieme ai colleghi dell’IRCSS Don Carlo Gnocchi di Firenze, dell’IRCSS Don Calabria di Negrar (VR), dell’UO Neuroriabilitazione di Piacenza, dell’IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e dell’Università di Catania.

“Assumere il ruolo di Coordinatore nazionale di una sezione storica e così numerosa come quella delle GCA è un grande onore” – ha dichiarato il dr. Scarponi.

“Mi impegnerò al massimo – ha aggiunto – per rappresentare l’alto livello scientifico e professionale dei centri e dei professionisti che, in tutta Italia, si dedicano alla cura dei pazienti con gravi cerebrolesioni e Disturbi di Coscienza. L’ufficio di coordinamento è inoltre un esempio virtuoso di collaborazione: integra in modo bilanciato ospedali pubblici e IRCCS con una rappresentanza equilibrata di Nord, Centro e Sud”.

“Per l’Unità Operativa di Neuroriabilitazione di Foligno – spiega il dr. Scarponi – questo incarico rappresenta un’opportunità importante: aumenta la nostra visibilità a livello nazionale e ci consente di avere una postazione privilegiata per seguire ed essere dentro il dibattito scientifico e la ricerca italiana. Ci permetterà di portare nel nostro centro, e nei centri riabilitativi della regione, le novità più aggiornate nel campo delle gravi cerebrolesioni”.

Soddisfazione viene espressa anche da parte del dr. Mauro Zampolini, Direttore del Dipartimento di Riabilitazione della USL Umbria 2: “Un prestigioso riconoscimento che si inserisce nella tradizione del nostro Dipartimento che dal 1995 si occupa delle gravi cerebrolesioni dapprima con la riabilitazione di Trevi e, dal 2008, con la struttura di Foligno”.

(1)