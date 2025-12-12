Appuntamento a martedì 16 Dicembre nella sala del consiglio provinciale a Perugia su pratiche di cura, diritti e tutela delle libertà personali

Perugia, 12 Dicembre ‘25 – Si terrà il 16 dicembre alle 15 nella Sala del consiglio provinciale a Perugia il convegno: “La salute mentale a sessant’anni dall’autoriforma della psichiatria a Perugia: pratiche di cura, diritti e tutela delle libertà personali”.

Il convegno si situa all’interno del complesso di iniziative, A 60 anni dall’avvio dell’autoriforma della psichiatria in Umbria 1965-2025: Umbria dal manicomio alla salute mentale comunitaria organizzate, dalla Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli in collaborazione con l’Archivio di stato di Perugia, la Soprintendenza archivistico libraria per l’Umbria e le Marche, il Dipartimento Fissuf di Unipg e con il patrocinio della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia, della Società italiana di antropologia medica (Siam).

(14)