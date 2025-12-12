Terni, 12 dic. 2025 – Dopo il secondo posto nel tabellone Master dello scorso 8 novembre a Roma al torneo regionale Fisct Lazio con 20 partecipanti .

Il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto torna a giocare sul panno verde .

Domenica 28 Dicembre 2025 e’ in programma il Boxing Day di subbuteo tradizionale organizzato dal club CCT Roma in collaborazione con la Federazione italiana Sportiva calcio tavolo.

La competizione agonistica Sportiva si disputerà a Roma presso la location di Via A. Luzio n .47 con calcio d’inizio verso le ore 9 circa .

Si giocherà su panni originali anni 80 Astropitch con porte in plastica .

Si prevedono 40 giocatori provenienti da Roma ,da altre zone della regione Lazio , dall’Umbria , da Salerno e da altre zone d’Italia .

Il livello tecnico sarà molto alto grazie alla Presenza dei maggiori top player della capitale .

Il commento di Perotti :” Dopo il secondo posto del tabellone Gold al torneo dello scorso 8 novembre sempre a Roma , anche questa volta vorrei fare una buona prestazione per salire ancora nel ranking Fisct Lazio della categoria di Subbuteo tradizionale , mentre nel ranking dei fuori regione sono contento di aver raggiunto il primo posto in graduatoria”.

Sarà un Boxing Day molto interessante , vedremo sul panno verde partite equilibrate con trame di gioco raffinate ed eleganti , fraseggi e tiri al volo , ci sarà da divertirsi grazie alla magia del Subbuteo calcio in miniatura .

