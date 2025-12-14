Bastia Umbra,, 14 dic. 2025 – L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, presenta il concerto “Verbum Bonum… Il Natale di San Francesco”, in programma martedì 16 dicembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, nel centro storico della città.

L’evento intende rendere omaggio all’ottocentenario dalla morte di San Francesco attraverso un percorso musicale dedicato alla tradizione medievale, rievocando atmosfere, suoni e spiritualità che caratterizzarono quel periodo storico così significativo anche per il territorio umbro.

Il programma offrirà un viaggio nelle musiche dedicate alla Natività: laudi in latino e in volgare, monodie gregoriane, conductus e polifonie dell’Ars Nova. Un repertorio che affonda le sue radici tra XIII e XIV secolo, epoca in cui confraternite, devozione popolare e prime espressioni della tradizione francescana contribuirono allo sviluppo della Sacra Rappresentazione, il teatro musicale del sacro.

Il concerto sarà eseguito dall’ensemble Anonima Frottolisti, con brani tratti dal Laudario di Cortona, dal Maestro Pluteus di Firenze, dal Laudario di Bobbio e da altri codici medievali.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi promossi dal Comune di Bastia Umbra e rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire le originali sonorità medievali che nei secoli hanno accompagnato e raccontato il Natale.

