Terni, 14 dic. 2025 – Si avvicina il Natale , si avvicina anche il giorno di Santo Stefano , in un clima di festa natalizio sta arrivando nel Capoluogo regionale Abruzzese a l ‘Aquila , la settima edizione del Boxing Day torneo di old Subbuteo .
Le prime sei edizioni si sono disputate presso la Birreria Gran Sasso sempre a L’Aquila.
Quest’anno la location sarà il pub Disorder in piazza del palazzo ,il 26 dicembre il calcio d’inizio su i panni verdi sarà verso le 16 circa.
Da Terni sarà Presente il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto .
Vinse la prima edizione nel dicembre del 2019 , nel 2024 si Fermo’ in semifinale tabellone Gold .
Si giocherà su panni Astropitch originali anni 80 con porte in plastica ,i match saranno tutti arbitrati.
Per questa settima edizione sono previsti numerosi partecipanti da varie zone del Centro Italia .
Il Boxing Day Aquilano e’ considerato un evento tradizionale di subbuteo calcio in miniatura Nazionale nel Periodo natalizio .
Anche per questa settima edizione , vedremo sul panno verde partite avvincenti , equilibrate ,parate mozzafiato , tiri al volo , fraseggi veloci e giocate raffinate ed eleganti , vivremo momenti di grande divertimento pieno di emozioni che solo questo gioco sport sa dare con tocchi di dito precisi a delle miniature che raffigureranno sul panno verde le maggiori squadre inglesi di calcio .
Poi ricordiamo il 28 dicembre il giocatore Ternano Perotti sarà impegnato al Boxing Day di subbuteo tradizionale a Roma organizzato dal CCT Roma e dalla Federazione italiana Sportiva calcio tavolo .
