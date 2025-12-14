Simulato un principio di incendio ad un mezzo d’opera RFI sono state le procedure di intervento dei Vigili del Fuoco, del soccorso sanitario e del personale tecnico di RFI previste dal piano generale di emergenza

Perugia, 14 dicembre 2025 – Sul mezzo d’opera di Rete Ferroviaria Italiana, a causa di un corto circuito, si sviluppa un principio di incendio e arresta la marcia a circa 200 metri dell’imbocco della galleria Magione. All’interno sono presenti l’Agente di Condotta, che si infortuna nel tentativo di spegnere l’incendio, e l’Agente di Scorta.

È questo lo scenario dell’esercitazione di protezione civile che si è svolta nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 dicembre sulla linea ferroviaria Foligno – Terontola.

Oltre alle società del Gruppo FS, all’esercitazione hanno partecipato la Prefettura-UTG di Perugia, in qualità di ente coordinatore, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Perugia, il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, la Questura di Perugia, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Perugia, il Servizio 118 di Perugia, il NUE 112, la Protezione Civile Regione Umbria.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica dell’efficacia e della rapidità dell’attivazione delle procedure per la gestione delle emergenze.

L’esercitazione, che rientra tra quelle previste dal Piano Annuale delle attività esercitative del Gruppo FS Italiane, ha avuto lo scopo di verificare i flussi di comunicazione e il sistema di coordinamento tra gli Enti, nonché approfondire la conoscenza dell’infrastruttura ferroviaria in particolare riguardo alle modalità e tempistiche di accesso e di intervento ai fini del soccorso all’interno della galleria. Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente.

Obiettivo comune è stato quello di testare il piano di emergenza e soccorso in vigore emanato dalla Prefettura di Perugia e collaudare sul campo il sistema di intervento tecnico previsto dai protocolli d’intesa stipulati tra il Gruppo FS, NUE 112 e Servizio di Emergenza Sanitaria.

L’esercitazione è stata preceduta da una sessione di formazione erogata dal personale FS ai volontari di protezione civile, che hanno preso parte all’esercitazione in qualità di osservatori.

Le attività non hanno provocato alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.

(3)