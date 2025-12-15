Perugia, 15 dic. 2025 – Dopo i diversi incontri di successo promossi dalle sedi provinciali, nel fine settimana si è tenuto un doppio evento organizzato dal neo nato Comitato Regionale ANSMeS.

Sabato 13 dicembre, nella sala congressi dello Junior Tennis Club di Perugia, si è assegnato il PREMIO STELLA POLARE ANSMeS Umbria nato con l’intento di premiare atleti, tecnici e dirigenti che nell’arco delle stagioni 2024 e 2025 non sono riusciti a centrare quei traguardi, quei risultati in ambito sportivo che avrebbero di certo meritato.

Finire ai piedi del podio, mancare di poco la qualificazione di una competizione importante, subire un infortunio poco prima di una gara sono solo degli esempi di come il cammino sportivo possa subire un arresto inatteso che potrebbe in qualche modo compromettere il proseguo di una brillante carriera.

Il PREMIO STELLA POLARE ANSMeS Umbria vuole rappresentare un semplice momento di rinascita, una scia da seguire per potersi rialzare dopo una ‘caduta’ e ricevere un incoraggiamento, un riconoscimento dal mondo sportivo regionale.

In quest’ottica sono state invitate tutte le Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate ad indicare quei nominativi di chi possa essere in questo modo meritevole di segnalazione.

Il Premio è stato consegnato al termine di una tavola rotonda, nell’ambito del progetto nazionale, “SPORT: STILI DI VITA E SALUTE” promosso dall’ANSMeS nazionale con il patrocinio di Sport e Salute. Alla tavola rotonda che ha aperto l’evento hanno partecipato:

Lamberto Boranga, medico sportivo, noto campione di calcio degli anni settanta nonché pluricampione mondiale master di diversi specialità di Atletica leggera;

la professoressa Anna Vilarini, biologa specializzata in Scienza dell’Alimentazione e nota ricercatrice, conosciuta in ambito televisivo per le collaborazioni nella trasmissione Elisir condotta da Michele Mirabella ed autrice di diversi libri tra cui ‘Prevenire in cucina mangiando con gusto”;

la professoressa Antonella Piccotti, docente a contratto del Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate’ dell’Università degli Studi di Perugia, nonché responsabile di progetto e referente di intervento per gli Eaa e referente regionale sport integrati Iaa di FiseUmbria.

Roberto Tarpani, maestro FITP, tecnico e capitano della nazionale italiana ai Giochi del Mediterraneo 2022, nonché coach del tennista professionista perugino Francesco Passaro fino a metà 2025.

Interessante e piacevole la discussione nata dall’intreccio degli interventi dei professionisti che hanno intrattenuto ben oltre i tempi previsti il pubblico; la tavola rotonda è stata condotta dal Presidente Regioanle ANSMeS Andrea Arena coadiuvato nell’organizzazione dal Delegato provinciale di Perugia Sergio Biagini.

Simpatici gli aneddoti dell’amato campione Lamberto Boranga, autore del libro ‘Parare la vecchiaia” che ha fornito gli assist alle docenti universitarie Piccotti e Villarini per fornire una chiave di lettura scientifica di quelli che possono rappresentare i sani stili di vita.

Roberto Tarpani dal canto suo ha ribadito l’importante ruolo dei tecnici sportivi come educatori a tutto tondo dove l’attività fisica e la sfera alimentare rivestono un ruolo di primaria importanza nella crescita sana dei giovani nella società odierna.

Parla il presidente regionale ANSMeS professor Andrea Arena:”Un vero successo questo primo appuntamento organizzato come Comitato Regionale. La modalità e la qualità degli argomenti trattati nella tavola rotonda hanno dato modo ai relatori di esprimersi in libertà interessando e coinvolgendo il pubblico attraverso evidenze scientifiche che portano attività sportiva e sane abitudini alimentari ad essere alla base nella costruzione di una società civile.

Un grazie va rivolto alle federazioni ed enti di promozioni sportiva presenti all’evento e che hanno promosso il Premio Stella Polare presentando le candidature di giovani campioni che nell’ultima stagione sportiva, per qualche motivo, non sono riusciti a raggiungere quei risultati che di certo avrebbero meritato. Il premio è stato un modo per ridare un sorriso e per indicare la stella polare per tornare presto a primeggiare”.

Premianti con la Stella Polare ANSMeS Umbria 2025

CRISTIAN PIERETTI, DART (freccette), Asd RIPAPIU’ di Ripa (2024 Campione Europeo Under 15 singolo, 2024 Campione Europeo a squadre U18). Il giovane quattordicenne per la sua giovane età nella stagione 2025 non è riuscito a tesserarsi con un team per poter dare continuità ai risultati raggiunti. Augurio di poter riprendere dal nuovo anno lo splendido cammino colmo di successi

MANUEL COCCIA, JUDO , Accademia Giovani Jogoro Kano di Foligno (2021 e 2024 Campione nazionale Csen Judo)

Un infortunio subito nella finale di Coppa Italia Csen cat.90kg lo ha tenuto lontano dalle materassine, l’augurio di tornare quanto prima a gareggiare per conquistare nuovi allori.

MATTIA CANNONI, COMBAT SPORT / Bewater Team Marsciano

Studente di Scienze Motorie, pluricampione di Karate, MMA, Brasilian JuJitsu ha subito in allenamento un grave infortunio al ginocchio pochi giorni prima del suo secondo incontro nel circuito del Karate professionistico. Un vero peccato, in bocca al lupo per poter quanto prima riprendere il brillante cammino nazionale ed internazionale nell’ambito degli sport da combattimento a trecentosessanta gradi.

