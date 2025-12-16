Perugia, 16 dicembre 2025 – La Polizia di Stato di Perugia ha svolto, nei giorni scorsi, diversi servizi di controllo straordinario del territorio nei Comuni di Città di Castello, con particolare attenzione alle aree residenziali maggiormente esposte al rischio di furti in abitazione e reati predatori.

Il dispositivo, disposto dal Questore di Perugia nell’ambito di una strategia provinciale di prevenzione, ha visto l’impiego del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche.

Le pattuglie impiegate hanno operato sia nel centro urbano che nelle frazioni, monitorando le zone più sensibili nelle fasce orarie serali e notturne.

Durante le operazioni di sabato e lunedì scorso sono state:

– identificate oltre 100 persone;

– controllati oltre 70 veicoli;

– monitorati i quartieri più isolati anche con una serie di posti di controllo in punti strategici.

Il potenziamento del dispositivo di prevenzione ha lo scopo di intercettare sul territorio individui sospetti e di rafforzare la presenza visibile delle pattuglie nelle zone maggiormente vulnerabili.

Il contrasto ai furti richiede una presenza costante e mirata sul territorio, capace di prevenire e dissuadere comportamenti che minano la sicurezza dei cittadini.

I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane allo scopo di aumentare la sicurezza reale e percepita nelle aree residenziali e commerciali del comprensorio.

