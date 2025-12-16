Perugia, 16 dic. 2025 – I Carabinieri della Stazione Perugia-Fortebraccio hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 22 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, residente in Sardegna ma di fatto senza fissa dimora, è stato fermato nel centro storico del capoluogo e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due dosi di hashish per un peso complessivo di 33 g, tre dosi di cocaina per un totale di 1 g, una dose di eroina del peso complessivo di 0,40 g nonché la somma in contanti di 95 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella Regione Umbria.

(8)