Terni, 16 dic. 2025 – Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti sulle strade della Provincia, nei giorni scorsi, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, cinque persone sono state deferite in s.l.:

a Terni, per guida sotto l’influenza di stupefacenti, un pregiudicato ternano 51enne che, controllato domenica pomeriggio da un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, nella periferia della città, alla guida di un’utilitaria e sottoposto al test salivare antidroga, è risultato positivo alla cocaina ed agli oppiacei, rifiutandosi tuttavia eseguire gli accertamenti di secondo livello presso il locale nosocomio. Il 51enne inoltre è risultato privo di patente di guida poiché sospesa a tempo indeterminato; nei suoi confronti sono state quindi elevate sanzioni amministrative per violazioni al CdS per oltre 500,00 € ed è partita la segnalazione alla Prefettura per la revoca definitiva della patente di guida;

sempre a Terni, per guida in stato di ebbrezza, un 23enne orvietano incensurato, controllato nella notte tra sabato e domenica da una pattuglia della Sezione Radiomobile in via Narni alla guida di una berlina di grossa cilindrata e risultato con un tasso alcolemico pari quasi al doppio del limite consentito;

ad Orvieto, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti:

un 19enne residente nel comprensorio che, dopo aver provocato domenica scorsa un sinistro stradale con feriti lievi in Strada dell’Arcone, rilevato da personale dell’Aliquota Radiomobile, una volta trasportato presso il locale ospedale e sottoposto ad accertamenti tossicologici, è risultato positivo ai cannabinoidi e con un tasso alcolico pari a quasi quattro volte i limiti di legge; nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida;

sempre ad Orvieto, per guida in stato di ebbrezza: un 21enne residente nel comprensorio che, dopo aver provocato nella serata di sabato un sinistro stradale senza feriti in via Roma, rilevato da una pattuglia della Stazione di Fabro, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato avere un tasso alcolico pari a quasi quattro volte i limiti di legge; nei suoi confronti è scattato anche il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo ai fini della confisca;

un 39enne residente nella zona che, controllato nella notte tra sabato e domenica in loc. Sferracavallo da una pattuglia della Stazione di Fabro, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro; anche nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo ai fini della confisca.

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Orvieto hanno inoltre ritirato n. 2 patenti ad altrettanti conducenti sorpresi alla guida mentre utilizzavano il telefono cellulare; a Terni, invece, personale della Stazione capoluogo ha sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta 3 cittadini stranieri di origini africane, gravati da precedenti, resisi protagonisti di una concitata lite verbale in viale Brin nella serata di domenica, scaturita per futili motivi.

I procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

