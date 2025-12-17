La gara podistica si svolgerà domenica 21 dicembre

Marsciano, 17 dic. 2025 – Nel pomeriggio di martedì 16 dicembre, presso la sala Giunta del Municipio di Marsciano, si è svolta la presentazione ufficiale della sesta edizione della Corsa delle Fornaci, promossa dalla Proloco Tripoli in collaborazione con Moving Team Marsciano. All’incontro erano presenti il sindaco Michele Moretti e gli organizzatori della manifestazione, che hanno illustrato i dettagli dell’evento sportivo ormai diventato un appuntamento tradizionale del podismo nel Centro Italia come testimoniato dagli oltre 300 iscritti alla gara provenienti dall’Umbria e dalle regioni limitrofe.

La corsa si terrà domenica 21 dicembre a Marsciano e si snoderà lungo un percorso di 10,8 Km che valorizza il territorio e i suoi luoghi più caratteristici, con partenza alle 09.30 da piazza della Vittoria, nel centro cittadino e arrivo presso il Palazzetto dello Sport. La partecipazione è aperta sia agli atleti che agli appassionati, con l’obiettivo di rendere la giornata una festa dello sport e della comunità. Quest’anno, infatti, alla corsa competitiva se ne affianca una non competitiva, che si svolge sullo stesso percorso.

“Un grande evento sportivo – ha sottolineato il sindaco Michele Moretti – capace di portare a Marsciano centinaia di atleti ma anche il simbolo di un legame profondo tra il nostro territorio e lo sport. Ogni edizione della Corsa delle Fornaci contribuisce a rafforzare il senso di comunità e a far conoscere, anche all’esterno, la bellezza e la vitalità della nostra città, insieme alla sua vocazione nella produzione dei laterizi. Un ringraziamento va quindi agli atleti che vi partecipano come anche agli organizzatori, alle tante associazioni coinvolte e agli sponsor che da anni contribuiscono al successo di questa iniziativa”.

Le iscrizioni sono aperte online, sul sito www.icron.it, fino alle ore 24.00 di venerdì 19 dicembre, ma sarà possibile iscriversi direttamente sul posto anche la mattina della corsa entro le ore 09.00. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.lacorsadellefornaci.it

