In un libro la rilettura estetico-artistica della religiosa sulle “orme” di San Francesco. Scritto da Luciano Tittarelli, sarà presentato venerdì 19 alla Sala dei Notari di Perugia

Perugia, 17 dic. 2025Un manoscritto autografo che emerge dall’ombra di un archivio monastico, rivelando un legame inatteso con il Santo più venerato d’Italia. Nasce così il mistero e l’intensa spiritualità di Suor Cecilia Nobili, mistica seicentesca e conversa dell’Ordine di Santa Chiara.

Questo il cuore del libro “Pentimenti – la venerabile suor Cecilia Nobili nel segno di San Francesco di Assisi”, (Morlacchi Editore) scritto da Luciano Tittarelli, artista, professore emerito e Accademico di merito dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. L’opera, dedicata alla figura di conversa dell’Ordine di Santa Chiara vissuta a metà del Seicento a Nocera Umbra, sarà presentata venerdì 19 dicembre alle 17, alla Sala dei Notari di Perugia.

Arte e santità: una chiave estetico-artistica. Il volume, frutto di una meticolosa ricerca, nasce da sette quaderni autografi di Suor Cecilia custoditi nell’archivio della Diocesi del Monastero di San Giovanni a Nocera Umbra. Intitolati da una consorella come “M.S. della V. suor Cecilia”, questi scritti svelano non solo un’intima spiritualità ma anche i suoi disegni autografi. Tittarelli analizza queste illustrazioni e le pone in dialogo diretto con la celebre Cartula di San Francesco. Il risultato è sorprendente: le pagine di Suor Cecilia sembrano riflettere le medesime “orme” estetiche e spirituali del santo di Assisi, offrendo una nuova prospettiva sulla figura della Venerabile attraverso una lente estetico-artistica che esplora il rapporto indissolubile tra arte e santità.

La presentazione e gli interventi. Alla presentazione, patrocinata dal Comune di Perugia, interverranno per i saluti istituzionali Fabrizio Croce, assessore al Turismo, Città Storica, Spettacolo dal Vivo e Creatività Urbana del Comune di Perugia, e dell’On. Virginio Caparvi, sindaco di Nocera Umbra, città natale della suora. Ad intervenire con l’autore saranno Fabiana Geranio, poetessa e autrice della prefazione, la Prof.ssa Tiziana D’Acchille, Direttrice ABA Perugia, e Marco Tortoioli Ricci, docente dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e designer. A coordinare la presentazione sarà Alberto Scattolini, assessore alla Cultura e vice-sindaco del Comune di Nocera Umbra. L’evento sarà arricchito dalla performance musicale del maestro Christian Faina Vannini e dell’Ensemble “Octava Aurea”, diretto dal maestro Mario Cecchetti. Le letture tratte dal libro saranno curate da Sara Checconi Sbaraglini.

 

