In un libro la rilettura estetico-artistica della religiosa sulle “orme” di San Francesco. Scritto da Luciano Tittarelli, sarà presentato venerdì 19 alla Sala dei Notari di Perugia

Perugia, 17 dic. 2025 – Un manoscritto autografo che emerge dall’ombra di un archivio monastico, rivelando un legame inatteso con il Santo più venerato d’Italia. Nasce così il mistero e l’intensa spiritualità di Suor Cecilia Nobili, mistica seicentesca e conversa dell’Ordine di Santa Chiara.

Questo il cuore del libro “Pentimenti – la venerabile suor Cecilia Nobili nel segno di San Francesco di Assisi”, (Morlacchi Editore) scritto da Luciano Tittarelli, artista, professore emerito e Accademico di merito dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia. L’opera, dedicata alla figura di conversa dell’Ordine di Santa Chiara vissuta a metà del Seicento a Nocera Umbra, sarà presentata venerdì 19 dicembre alle 17, alla Sala dei Notari di Perugia.

Arte e santità: una chiave estetico-artistica. Il volume, frutto di una meticolosa ricerca, nasce da sette quaderni autografi di Suor Cecilia custoditi nell’archivio della Diocesi del Monastero di San Giovanni a Nocera Umbra. Intitolati da una consorella come “M.S. della V. suor Cecilia”, questi scritti svelano non solo un’intima spiritualità ma anche i suoi disegni autografi. Tittarelli analizza queste illustrazioni e le pone in dialogo diretto con la celebre Cartula di San Francesco. Il risultato è sorprendente: le pagine di Suor Cecilia sembrano riflettere le medesime “orme” estetiche e spirituali del santo di Assisi, offrendo una nuova prospettiva sulla figura della Venerabile attraverso una lente estetico-artistica che esplora il rapporto indissolubile tra arte e santità.

La presentazione e gli interventi. Alla presentazione, patrocinata dal Comune di Perugia, interverranno per i saluti istituzionali Fabrizio Croce, assessore al Turismo, Città Storica, Spettacolo dal Vivo e Creatività Urbana del Comune di Perugia, e dell’On. Virginio Caparvi, sindaco di Nocera Umbra, città natale della suora. Ad intervenire con l’autore saranno Fabiana Geranio, poetessa e autrice della prefazione, la Prof.ssa Tiziana D’Acchille, Direttrice ABA Perugia, e Marco Tortoioli Ricci, docente dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e designer. A coordinare la presentazione sarà Alberto Scattolini, assessore alla Cultura e vice-sindaco del Comune di Nocera Umbra. L’evento sarà arricchito dalla performance musicale del maestro Christian Faina Vannini e dell’Ensemble “Octava Aurea”, diretto dal maestro Mario Cecchetti. Le letture tratte dal libro saranno curate da Sara Checconi Sbaraglini.

(0)