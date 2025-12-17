“L’energia delle buone pratiche” nella regione Umbria: rugby perugia junior asd (perugia) e asd colleluna volley (Terni)

Terni, 17 dic. 2025 – Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, è lieta di annunciare i vincitori della V Edizione della Call to Action “L’energia delle buone pratiche”, un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale.

Estra ha deciso anche quest’anno di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineassero il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

Le regioni coinvolte in questa edizione erano state ancora una volta Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, territori che da sempre vedono una forte connessione con il Gruppo Estra.

Anchequest’anno Estra S.p.A. ha scelto di accompagnare e supportare le società nello sviluppo dei progetti futuri e di riconoscere ai migliori di ogni Regione un contributo economico di 5.000€ che le società potranno utilizzare per realizzare il progetto presentato per la stagione sportiva 2025/26. Una scelta che si basa sulla volontà di Estra di accompagnare e affiancare chi, attraverso lo sport, s’impegna per il bene dell’individuo e quindi della comunità stessa. È un modo tangibile per ribadire l’importanza che l’azienda riconosce quotidianamente a chi opera nel territorio.

La novità della V Edizione consiste nell’assegnazione di un premio del valore di 1.000 € alla società che ha presentato un progetto caratterizzato da un’alta sensibilità verso la sostenibilità, una tematica cara a Estra e via via sempre più indispensabile anche per il mondo sportivo.

Le motivazioni del nuovo percorso sono esplicitate in modo chiaro nelle parole del Presidente di Estra S.p.A. Francesco Macrì: “Ogni anno, la Call to Action ‘L’energia delle buone pratiche’ ci ricorda quanto lo sport sia un generatore straordinario di energia: un’energia sociale, educativa, comunitaria. Premiare le associazioni che si distinguono per impegno e visione significa riconoscere allo sport la sua funzione più profonda: includere, formare, unire. In questa quinta edizione abbiamo voluto compiere un passo ulteriore, valorizzando anche quei progetti che mostrano una sensibilità autentica verso la sostenibilità.

Crediamo infatti che il futuro dello sport passi necessariamente attraverso scelte responsabili, capaci di coniugare la forza dei valori sportivi con l’attenzione all’ambiente e al benessere collettivo. Le tante candidature ricevute testimoniano quanto le società sportive siano un presidio essenziale per le nostre comunità. A loro va il nostro ringraziamento: sono realtà che ogni giorno trasformano l’energia dello sport in opportunità di crescita per bambini, ragazzi e famiglie. Estra desidera accompagnarle con convinzione, perché sostenere lo sport significa sostenere il futuro”.

I numeri confermano la bontà del progetto. Sono infatti giunte n. 282 candidature totali, 60 in più rispetto alla IV Edizione, così suddivise:

Abruzzo 43

Marche 51

Molise 22

Toscana 134

Umbria 32

LE SOCIETÀ VINCITRICI

UMBRIA: RUGBY PERUGIA JUNIOR ASD (Perugia) e ASD COLLELUNA VOLLEY (Terni)

Le premiazioni in ogni regione rappresentata saranno organizzate indicativamente nel mese di marzo 2026 presso Istituti Scolastici (scuole superiori) del territorio individuati in collaborazione con i Comitati Regionali CONI e vedranno la partecipazione di due testimonial sportive, Alessia Zecchini (apneista) e Alberta Santuccio (scherma), che porteranno la loro testimonianza, al fine di essere non solo un momento di premiazione per i vincitori, ma soprattutto un’occasione di formazione e riflessione per i ragazzi.

LE DICHIARAZIONI DEL CONI REGIONALE E DELLE SOCIETÀ VINCITRICI

Riccardo Giubilei, Commissario CONI Umbria: “L’impegno continuo di Estra nello sport ci fa sentire parte di una squadra chiamata a decidere sulle buone pratiche sportive di tante associazioni unite nell’impegno di mettersi a disposizione degli altri attraverso lo sport. Grazie Estra per aver voluto premiare due belle realtà sportive dell’Umbria, che si impegnano con il lavoro quotidiano a migliorare la cultura sportiva che è soprattutto un servizio a favore della comunità.”

Federico Baldinelli, Presidente RUGBY PERUGIA JUNIOR ASD (Perugia):“È con grande piacere che accogliamo la notizia di essere stati selezionati come vincitori della Regione Umbria per la V Edizione di “Estra per lo sport: l’energia delle buone pratiche. È un riconoscimento che estendiamo ai nostri associati unitamente al ringraziamento sincero a Estra e alla sua sensibilità̀ verso lo sport come strumento di aggregazione e inclusione sociale.”

Maurizio Dominici, Presidente ASD COLLELUNA VOLLEY (Terni):“Desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine per il prestigioso premio che ci è stato conferito. Crediamo fermamente che lo sport sia il veicolo più potente per superare ogni barriera e che il campo da gioco debba essere un luogo accessibile a tutti, senza distinzione di abilità, origine e condizione sociale.”

(1)