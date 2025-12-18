Bastia Umbra, 18 dic. 2025 – Il Comune informa che da questo pomeriggio, Giovedì 18 Dicembre 2025, Piazza Mazzini è riaperta al traffico veicolare nel tratto con accesso da Via Roma, che prosegue fino al Palazzo Comunale di Bastia Umbra. Lungo il percorso sono presenti parcheggi regolamentati con disco orario.
L’apertura è avvenuta in anticipo rispetto al cronoprogramma dell’appalto, consentendo così un più rapido ripristino della viabilità nel cuore della città.
Si puntualizza che è severamente vietato accedere in Piazza Mazzini contromano da Via Veneto – Piazza del Mercato, in quanto non consentito dalla disciplina della viabilità.
Si precisa inoltre che l’area antistante la Chiesa resta zona pedonale, interdetta al traffico veicolare.
Si invita al rispetto della segnaletica e delle disposizioni vigenti per garantire la sicurezza di tutti.
