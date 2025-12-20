Porta la mostra the world of italian rice- L’iniziativa, voluta dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, sarà in tour in tutte le ambasciate e consolati italiani nel mondo

Perugia, 20 dicembre 2025 – Professionalità e competenze tutte umbre per l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale “The world of italian rice”. L’ideazione grafica della mostra e lo sviluppo di applicativi web e VR del progetto sono stati realizzati, infatti, dall’agenzia di comunicazione perugina Le Fucine, su commissione di Absit Daily per il Ministero.

L’inaugurazione si è tenuta qualche giorno fa al Bangkok Art and Culture Centre (BACC), con l’apertura della mostra “Riso, Tartufo e Spumante – Sapori d’Italia”, a cura di Emanuela Panke. L’appuntamento, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Bangkok, con il supporto dell’Ambasciata d’Italia in Thailandia e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, si è tenuto in occasione della X edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Per Le Fucine il progetto rappresenta un esempio concreto di come design, tecnologia e contenuti possano dialogare per valorizzare il Made in Italy e la cultura italiana all’estero, attraverso linguaggi contemporanei e soluzioni digitali immersive.

Nel corso del prossimo anno, The world of italian rice sarà in tour nelle ambasciate e nei consolati italiani in tutto il mondo.

