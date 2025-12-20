“Buoni i propositi e le intenzioni, ma l’appuntamento svolto segna il passo: ci dovremmo limitare solo a fare presenza, ma il nostro lavoro è la contrattazione”

Terni, 20 dic. 2025 – Dopo aver partecipato lo scorso 9 dicembre ai ‘tavoli tematici’ degli Stati generali dell’economia promossi dal Comune di Terni e “dopo aver riflettuto” al suo interno, la Cgil fa sapere di ritenere il confronto “poco efficace, nonostante le intenzioni dichiarate di avviare una programmazione partecipata”. (Nella foto, Claudio Cipolla)

“I ‘gruppi di lavoro’ – spiega la Camera del lavoro ternana – si sono confermati troppo generici e privi di un’impostazione chiara. Il tempo ridotto e l’assenza di un metodo condiviso non hanno consentito di approfondire nessuno dei temi proposti, né di comprendere se gli interventi dovessero avere un taglio tecnico o politico. A nostro avviso si è persa un’occasione perché, con realtà eterogenee presenti ai tavoli e molte altre assenti, le modalità di partecipazione sono risultate disomogenee e confusionarie. L’amministrazione comunale conosce da anni le nostre proposte, aggiornate dal 2020, per uno sviluppo sostenibile e per affrontare le molteplici crisi che investono la città”.

“La Cgil di Terni è un sindacato – sottolineano – che ha nella sua missione la contrattazione. Contrattazione e confronto che siamo abituati a esercitare con istituzioni e controparti. Per questo, come più volte esplicitato, siamo pronti a confrontarci in un vero percorso negoziale, serio e strutturato, come avviene normalmente tra controparti e parti sociali, e non in appuntamenti di questa natura, a meno che non siano consigli comunali aperti o iniziative pubbliche, dove siamo relegati, insieme ad altri, a semplici opinionisti”.

“Per queste ragioni, pur ringraziando il Comune per l’invito – conclude la Cgil di Terni –, comunichiamo che non parteciperemo ai prossimi tavoli tematici degli Stati generali. Chiediamo invece all’amministrazione di rispondere finalmente alle richieste di incontro avanzate dal sindacato negli ultimi mesi, di aprire confronti strutturati sui diversi temi cittadini a partire dalla contrattazione sociale, rimaste finora senza alcun riscontro”.

