Assisi, 21 dic. 2025 – La musica come linguaggio universale di solidarietà, capace di riempire di emozione uno dei luoghi simbolo della spiritualità mondiale. Ieri, 20 dicembre, la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ha fatto da cornice al Gran Concerto di Natale – Musica per il sociale, un appuntamento che ha saputo fondere arte, impegno civile e beneficenza.

Protagonista della serata la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha regalato al pubblico un’esibizione intensa e partecipata, impreziosita dalla presenza di artisti di fama nazionale e internazionale: il pianista Antonio Camponogara, il tenore Francesco Grollo e il compositore Francesco Sartori, le cui note hanno risuonato tra le volte della Basilica creando un’atmosfera di profonda suggestione.

L’evento, dal forte valore benefico, è stato promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino, che per l’occasione ha devoluto un’offerta a sostegno dell’Istituto Serafico di Assisi, autentica eccellenza nel campo dell’assistenza e della riabilitazione delle persone con disabilità.

Numerose le autorità presenti, a testimonianza dell’importanza dell’iniziativa: la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, il Prefetto di Perugia Francesco Zito, il Sindaco di Assisi Valter Stoppini, insieme a una rappresentanza dei vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

All’esterno, in Piazza Inferiore, grande curiosità e partecipazione hanno accompagnato anche l’esposizione di un mezzo storico dei Vigili del Fuoco, capace di attirare cittadini e visitatori, completando idealmente una giornata di festa e memoria.

Un concerto che ha saputo andare oltre la musica, trasformandosi in un momento di autentica condivisione collettiva, dove solidarietà, valori civili e spiritualità si sono intrecciati, offrendo alla comunità un’occasione di riflessione e di speranza nel cuore del Natale.