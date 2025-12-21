Spoleto, 21 dicembre 2025 – Torna con grande attesa TEDxSpoleto, la quinta edizione dell’evento culturale ispirato al celebre format TED. L’edizione 2026 si terrà sabato 10 gennaio alle ore 15:00 presso il Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi di Spoleto. Il pomeriggio sarà un viaggio in 12 interventi capaci di stimolare riflessioni, ispirare cambiamenti e guardare oltre l’ordinario.

Organizzato dall’Associazione Culturale Tuttoggi.info, con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Spoleto e della Camera di Commercio dell’Umbria, quello di Spoleto è l’unico evento TEDx ufficiale in Umbria. Si tratta di un’occasione straordinaria per ascoltare idee che meritano di essere diffuse, raccontate da relatori provenienti da tutta italia e da diversi ambiti: dalla scienza alla musica, dall’innovazione allo sport, dalla medicina all’imprenditoria.

Gli speaker dell’edizione 2026

Giovanni Cappa – Medico di emergenza urgenza Michela Cutigni – Ingegnere spaziale e astronautico Antonio Dominelli – Cantante, musicista e performer Leonardo Durante – Professore e ingegnere Priscilla Mariano Gallo – Drag ARTivista Marco Iosa – Professore universitario Emiliano Malagoli – Campione paralimpico Catello Leonardo Matonti – Ingegnere spaziale e imprenditore Elsa Negri – Communications professional Ivan Scherillo – EducAttore Irma Testa – Pugile Laura Tulli – Imprenditrice

Questi speaker rappresentano differenti visioni e competenze e ciascuno porterà sul palco una storia personale o un’idea innovativa destinata ad arricchire il pubblico in sala e collegato in streaming da tutto il mondo.Biglietti ancora disponibili

I biglietti per partecipare in presenza a teatro sono ancora acquistabili tramite il sito ufficiale di TEDxSpoleto: www.tedxspoleto.it.

