Lagetti e Burzigotti: “Un esempio di impegno e disciplina”

Magione, 21 dicembre ‘25 – Il Comune di Magione “incorona” Matteo Sorci, “oro” ai Giochi olimpici della Gioventù europea 2025 nel decathlon.

Nella Sala del Consiglio comunale, venerdì pomeriggio, l’Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Massimo Lagetti, e dell’assessora allo sport Silvia Burzigotti, ha assegnato il riconoscimento di “Stelle dello sport” al diciassettenne Matteo Sorci che negli ultimi due anni ha brillato a livello nazionale e mondiale nel decathlon e pentathlon (per la categoria under 18). Suoi infatti sono i titoli italiani nel 2024 e 2025, oltre a quello mondiale come detto, nell’ambito degli EYOF 2025, dove ha ottenendo il record italiano e la seconda prestazione mondiale.

Una chiusura di anno in bellezza dunque per l’Amministrazione comunale di Magione che a questo suo valente atleta ha voluto assegnare il prestigioso riconoscimento “Stelle dello Sport Magionese”, premio che dal 2016 viene conferito a coloro che si distinguono per meriti sportivi.

“L’Amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Lagetti dopo essersi congratulato con Sorci per le sue eccezionali imprese – attribuisce molto valore a questo riconoscimento che è strettamente legato al nostro impegno nel miglioramento e nella riqualificazione dei diversi impianti sportivi sul territorio. I nostri ragazzi devono sentirsi orgogliosi di essere magionesi. Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito alla nascita di molte società sportive segno di vitalità e passione per lo sport”.

“È un grande piacere e un onore sincero consegnare a Matteo questo premio – ha dichiarato Burzigotti -. Spesso ci limitiamo a vedere solo il momento del podio, la medaglia o il taglio del traguardo. Ma dietro quel successo c’è un mondo di sacrifici, rinunce e tanta grinta. Non solo un campione, ma dunque un esempio. Matteo è la prova che il talento da solo, senza disciplina e impegno, sono solo un bel sogno.

E oggi premiarlo non significa solo celebrare i risultati straordinari ottenuti nell’ultimo anno, ma riconoscere l’impegno, la tenacia e la passione che questo giovane atleta mette in ogni gara. Lo sport – ha concluso l’assessora – a Magione è vita, è socializzazione, è salute. E quando uno dei nostri ragazzi riesce a trasformare questa passione in risultati di così alto livello, tutta la cittadinanza vince insieme a lui”.

Presenti alla cerimonia anche il presidente e il team manager di Atletica Perugia Team (società con cui Sorci è tesserato), rispettivamente Alessandro Sorci e Franco Figorilli.

