Perugia, 22 dic. 2025 – La campionessa del mondo 2024 e due volte medagliata olimpica Odette Giuffrida ha partecipato a Perugia a uno stage di judo organizzato dalla società Sakura Perugia, aperto alle società umbre

PERUGIA – Oltre 150 atleti provenienti da tutta l’Umbria hanno preso parte, sabato 20 dicembre, allo stage di judo con la pluricampionessa Odette Giuffrida, che per la prima volta ha tenuto un training camp in regione. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sakura Perugia e sponsorizzato dall’azienda perugina TeamDev Ecosystem, ha visto la partecipazione delle società umbre dalla categoria Esordienti A fino ai Master.

La campionessa Odette Giuffrida ha dichiarato: «È la prima volta che tengo un training camp in Umbria e sono felice: qui ho trovato un clima molto familiare che mi ha fatto sentire subito a mio agio. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, spero di tornare presto in questo bellissimo posto. Ora torniamo ad allenarci, passo dopo passo, per scrivere una nuova storia e prepararmi alle prossime Olimpiadi, con l’obiettivo di vincerle».

Tra gli ospiti, il presidente del settore Judo della Fijlkam Camilli, che ha consegnato una targa ricordo alla campionessa, i consiglieri comunali Fabrizio Ferranti e Nicola Volpi (entrambi ex judoka) e il presidente provinciale CSEN Giuliano Baiocchi, ente che ha patrocinato l’evento.

Il maestro e fondatore Roberto Sabatini e il presidente Daniele Calzoni hanno espresso entusiasmo per la riuscita dello stage e per l’opportunità offerta agli atleti umbri di confrontarsi con una vera icona dello sport mondiale.

Lo stage ha rappresentato la degna conclusione di un anno straordinario per la società Sakura Perugia, che nel corso della stagione ha raccolto numerosi titoli nazionali e vissuto una memorabile trasferta in Giappone, premiata anche dalla Federazione Nipponica di Judo.

«Chiudiamo un anno ricco di soddisfazioni con uno stage di altissimo livello tecnico e umano – ha dichiarato Roberto Sabatini –. La presenza di Odette Giuffrida, simbolo di costanza, leadership e determinazione, modello per le giovani generazioni di judoka, è un valore aggiunto enorme per tutto il movimento regionale e nazionale».

