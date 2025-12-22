In manette un italiano e un albanese, entrambi di 24 anni, con circa 40 g di ketamina, 2 di cocaina e 1,5 di mdma. Devono rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale

Perugia, 22 dic. 2025 – I Carabinieri del 6° Battaglione “Toscana” – Squadra di Intervento Operativo (SIO) e delle Stazioni di Perugia- Fortebraccio e Ponte San Giovanni, durante i servizi straordinari di controllo del territorio organizzati dalla Compagnia di Perugia nelle zone più sensibili del capoluogo, hanno arrestato due uomini, un italiano di 24 anni e un albanese della stessa età, ritenuti responsabili, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è stato realizzato nel quartiere di Monteluce, un’area adiacente al centro storico della città che è molto frequentata e pertanto soggetta a specifici e mirati servizi di prevenzione.

I due soggetti sono stati controllati a bordo di un’auto considerata sospetta. Al termine dell’attività di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 40 g di ketamina, 2 di cocaina e 1,5 di mdma.

Durante le citate operazioni, il cittadino italiano ha agito con viva resistenza nei confronti dei Carabinieri, cercando di colpirne uno con pugni e calci, sebbene sia stato subito neutralizzato e bloccato, senza che vi fossero ulteriori conseguenze fisiche per alcuno.

I due uomini, arrestati sulla base di gravi ed evidenti indizi di colpevolezza a loro carico, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, in attesa del rito direttissimo, al termine del quale il Giudice del Tribunale di Perugia ha imposto per loro l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

