All’auditorium San Francesco al Prato le note di Gira Dischi di Petra Magoni e Mauro Ottolini



Perugia, 23 dic. 2025 -vUn doppio appuntamento sul palco dell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia a chiudere il 2025 della stagione Sanfra tra un omaggio al maestro Ennio Morricone e le note di Petra Magoni e Mauro Ottolini.

Domenica 28 dicembre alle 17.30 spazio all’Ensemble Le Muse, eccellenza tutta al femminile già protagonista in prestigiosi eventi internazionali, con “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”. Sul palco, il maestro Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo, al pianoforte e alla direzione d’orchestra, guiderà il pubblico tra note e racconti. La serata sarà impreziosita dalla voce suadente di Angelica Depaoli e dalla straordinaria partecipazione di Susanna Rigacci, storica voce solista di Morricone nel mondo. In programma: spaghetti western, emozioni da “Mission”, “Malena”, “Nuovo Cinema Paradiso” e brani inaspettati come “Se telefonando” e “Here’s to you”. Un omaggio imperdibile alla musica che ha fatto la storia del cinema. Uno spettacolo insignito dell’alto patronato del presidente della Repubblica.

Mercoledì 31 dicembre alle 22 Perugia si prepara a salutare il nuovo anno con una serata fuori dagli schemi, pensata per chi desidera vivere l’attesa della mezzanotte in un contesto di bellezza, musica e qualità artistica. Protagonista dell’evento “Gira Dischi”, spettacolo che si muove lungo un percorso originale nella grande canzone d’autore italiana. Non un tributo, ma un viaggio inusuale e audace, in cui i classici del nostro repertorio – da Lucio Battisti a Paolo Conte, da Bruno Lauzi a Giorgio Gaber, fino a Fabrizio De André – vengono riletti con ironia, libertà e una sorprendente profondità espressiva.

A guidare il pubblico in questo itinerario musicale sarà la voce magnetica ed eclettica di Petra Magoni, tra le artiste più affermate, complete e riconoscibili degli ultimi vent’anni. La cantante, da sempre capace di attraversare generi e linguaggi con naturalezza, salirà sul palco insieme a tre musicisti di grande talento e personalità: Mauro Ottolini (tromba bassa, conchiglie, voce), figura centrale del jazz contemporaneo italiano; Thomas Sinigaglia (fisarmonica, looper), giovane strumentista dalla versatilità sorprendente; e Marco Bianchi (chitarra classica), promessa della scena musicale d’autore.

Insieme daranno vita a un concerto che intreccia memoria e reinvenzione, dove ogni brano – familiare eppure nuovo – torna a vibrare di luce propria.

La stagione è promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune di Perugia.

Info e prevendite sui siti ufficiali

www.meaconcerti.it – www.auditoriumsanfrancesco.it

