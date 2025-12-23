Decise due accensioni al giorno in più per l’Albero in acqua di “Luci sul Trasimeno” . La campagna promozionale fa centro e a Castiglione del Lago il “Wonder Show” passa da tre a cinque spettacoli. Intensificate le iniziative collaterali

Castiglione del Lago, 23 dicembre 2025 – Un primo lusinghiero bilancio al giro di boa della manifestazione in fatto di presenze, che parla di “netto incremento” rispetto allo scorso anno; l’aumento degli arrivi tramite i vari tour operator che guardano a Castiglione del Lago come una delle principali mete italiane per le Festività; le tasntissime prenotazioni nelle strutture ricettive e ristorative grazie anche alla collaborazione con Confcommercio Trasimeno in sinergia con Federalberghi Umbria e UmbriaSì; l’impennata di prevendite sul circuito telematico che gestisce gli accessi. “Luci sul Trasimeno” raccoglie i frutti del’imponente campagna promozionale sul territorio nazionale e per il maxi-weekend di Natale in arrivo programma un nuovo calendario quotidiano di appuntamenti.

L’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” ha infatti deciso di ampliare l’offerta di intrattenimento nelle vie del borgo e soprattutto aumentare a cinque al giorno le accensioni, precedute dall’accattivante “Wonder Show”, dell’Albero natalizio più grande del mondo costruito sull’acqua. Alle tre consuete delle 17.30, 19.30 e 22, infatti, a Natale, Santo Stefano, sabato 27 e domenica 28, verranno aggiunte due ulteriori accensioni alle 18.30 e alle 20.30. L’obiettivo è quello di offrire ulteriori opportunità lungo l’intero arco del tardo pomeriggio e della serata di godere maggiormente del “Percorso dell’Albero” che porta, dopo aver attraversato numerose installazioni luminose e fatto una visita alla Casa di Babbo Natale, al Belvedere da cui poter ammirare la meravigliosa creatura che si gode le onde del Trasimeno.

Come si diceva, l’attesa tra un’accensione e l’altra potrà essere ingannata da numerose iniziative che sono state intensificate rispetto al programma iniziale nel centro storico castiglionese. Trampolieri e artisti di strada la faranno da padroni con spettacoli itineranti e, nel giorno di Natale, con un ospite speciale come il “Grinch” che sarà protagonista di simpatiche incursioni per i più piccoli. Per Santo Stefano sarà coinvolta anche la Banda di Pozzuolo Umbro “Giacomo Puccini”, mentre alle ore 18 si terrà il “Concerto di Natale” della Schola Cantorum di Castiglione del Lago diretta da Loretta Torello presso il Palazzo della Corgna. Sabato poi sarà (dalle 17.30) la band “Magic Field” a tessere la colonna sonora della festa in piazza Mazzini.

Per domenica, infine, previsti altri spettacoli itineranti, tutte attività che vanno ad unirsi ai consolidati “Ghiaccio Park” con una velocissima pista di pattinaggio e “Castiglione del LEGO” (accesso per quest’ultimo a ridosso della Sala Consiliare di Palazzo della Corgna) per tutti gli amanti di costruzioni e mattoncini. Attivi anche il punto ristoro e il maxi-stand “Le dolcezze di Luci sul Trasimeno” con il pesciolino Ascanio, mascotte della manifestazione, pronto ad accogliere i visitatori tra golosità e tante tipologie di cioccolatini e specialità al cacao.

Si prospetta, insomma, un ponte natalizio da incorniciare (disponibile anche un servizio di navetta dai parcheggi cittadini verso il cuore della manifestazione), all’insegna di un turismo che alla quantità ormai associa la qualità garantita dalle tante offerte per tutte le esigenze, con l’irrinunciabile denominatore unico rappresentato dall’Albero di Natale più grande del mondo in acqua con le sue 2.400 luci perimetrali e le 150 lampade interne per un’opera lunga più di un chilometro.

