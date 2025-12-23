Perugia, 23 dicembre 2025 – Diamo uno sguardo al tempo dei prossimi giorni in Umbria, ricordando che si tratta di previsioni meteorologiche e non di certezze assolute: l’evoluzione potrà subire variazioni anche significative nelle prossime ore.

Mercoledì 24 dicembre

La vigilia di Natale si annuncia all’insegna del maltempo. Una vasta area di bassa pressione interesserà la Regione portando condizioni diffusamente instabili. Al mattino, sulle pianure settentrionali, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge diffuse e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Sulle pianure meridionali nubi compatte e precipitazioni inizialmente deboli, destinate a intensificarsi nel corso del pomeriggio con rovesci localmente temporaleschi. Sull’Appennino il quadro resta perturbato per l’intera giornata, con piogge e rovesci anche intensi. In serata è attesa una generale attenuazione dei fenomeni. Venti deboli.

Giovedì 25 dicembre

Il giorno di Natale sarà caratterizzato da un’atmosfera più tranquilla ma ancora dominata dalle nubi. Correnti umide manterranno cieli prevalentemente molto nuvolosi o coperti, ma senza precipitazioni di rilievo. Sulle pianure settentrionali giornata grigia e uniforme, con assenza di fenomeni significativi. Sulle pianure meridionali nuvolosità estesa, con qualche parziale apertura nella seconda parte della giornata. Anche sull’Appennino cieli molto nuvolosi, con schiarite pomeridiane a tratti. Venti deboli.

Venerdì 26 dicembre

Con Santo Stefano l’alta pressione inizierà a rafforzarsi, favorendo un graduale miglioramento, seppur non ovunque evidente. Sulle pianure settentrionali persisteranno condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, ma senza precipitazioni. Sulle pianure meridionali si alterneranno nubi e schiarite per gran parte della giornata, con tendenza a rasserenamenti più ampi in serata. Sull’Appennino nubi compatte, con possibili formazioni nebbiose nel pomeriggio. Venti moderati.

Sabato 27 dicembre

Il fine settimana si aprirà con un deciso cambio di passo. Un solido campo di alta pressione garantirà tempo stabile e in gran parte soleggiato. Sulle pianure settentrionali e sull’Appennino cieli poco nuvolosi, con qualche nube residua al mattino. Sulle pianure meridionali giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa. Venti deboli. Zero termico attorno ai 2250 metri.

Domenica 28 dicembre

Stabilità e bel tempo continueranno a dominare la scena. L’alta pressione manterrà condizioni asciutte e cieli sereni o poco nuvolosi su pianure settentrionali, pianure meridionali e Appennino per l’intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali, in attenuazione. Zero termico in aumento, intorno ai 2950 metri.

